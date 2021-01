Undersøgelse: Motorvej med stor gevinst

En opdateret VVM-undersøgelse om Frederikssundmotorvejens færdiggørelse bliver modtaget med glæde hos nordsjællandske borgmestre, ikke mindst hos Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, fremgår det af en pressemeddelelse, hvor det afsløres, at motorvejsbyggeriet er billigere end først beregnet.

"Denne VVM viser med al tydelighed, at Frederikssundmotorvejen er et af de mest rentable fremtidige motorvejsprojekter i Danmark. Det bekræfter vores opfattelse af, at det virkelig betaler sig for hele samfundet at investere i den nordsjællandske infrastruktur. Med den høje rentabilitet anser jeg det som helt naturligt, at både Frederikssundmotorvejen og en forlængelse af Hillerødmotorvejen nu endelig kan vedtages i Folketingets kommende forhandlinger om en forbedret infrastruktur, hvor vi også vil presse på for forbedringer på Kystbanen, siger borgmester Steffen Jensen på vegne af de seks nordsjællandske kommuner.

I VVM-undersøgelsen kan man nemlig læse, at en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen vurderes at have en samfundsøkonomisk forrentning på hele 10,6%, hvilket placerer motorvejsstrækningen blandt de allermest rentable større vejprojekter i Danmark.

En af grundene til den høje forrentning af projektet er, at trafikken mellem Frederikssund og København er steget meget siden den seneste VVM-undersøgelse blev lavet i 2002. Der er dermed endnu større gevinster end tidligere ved at sikre, at trafikken kan afvikles via en motorvej.