Uheld og genbrug gav bilkøer

Et sammenstød mellem en motorcykel og en bil på Hundestedvej ud for Ellevej i Frederiksværk gav tirsdag eftermiddag kø i begge retninger på vejen.

Politiet fik anmeldelse om ulykken klokken 14.42, og man var på stedet frem til lidt efter klokken 16 for at dirigere trafikken. Vagtchef David Borchersen havde på det tidspunkt ikke nærmere oplysninger om ulykken, men der skulle ikke være alvorligt tilskadekomne, og motorcyklen var ved at blive fjernet af Vejhjælp, således at trafikken kunne glide igen.