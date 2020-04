Børnehuset på Spodsbjervej 4 i Hundested åbner også for nødpasning fra torsdag 16. april. Foto: Allan Nørregaard

Udvider nødpasning til flere børnehuse

Fra torsdag 16. april vil der være flere nødpasningssteder for dagtilbud åbent i Halsnæs Kommune. De tre hidtidige børnehuse med nødpasning suppleres med yderligere syv steder.

Åbningen af flere nødpasningssteder betyder, at de børn der er tilmeldt nødpasning, skal passes i deres egne institutioner torsdag og fredag. Dette vil forældrene få besked om fra det børnehus, de er tilknyttet via Tabulex. For skole og SFO-børn vil der fortsat være nødpasning på Magleblik Skole i Frederiksværk.