Udvider besøgstid på plejecentre

Halsnæs - 04. juni 2020 kl. 04:15 Af Niels Jørgen Larsen, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune vil nu lempe reglerne for pårørendes besøg på kommunens plejecentre. Fra på mandag 8. juni øges udebesøg fra blot en halv time om ugen per beboer op til en time 1-2 gange om ugen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Forslaget til ny regler er udarbejdet af administrationen på baggrund af de seneste ugers kritik af restriktionerne og ud fra en vurdering af, at der generelt er mere styr på Corona-smittespredningen i Danmark.

De nye retningslinjer vil træde i kraft fra mandag efter at være godkendt af kommunens krisestab i forbindelse med COVID-19, men de vil efterfølgende blive drøftet, når Udvalget for Ældre og Handicappede har møde tirsdag. Her skal man også drøfte et forslag fra Venstre om at lempe væsentligt mere på restriktionerne.

Retningslinjerne er sendt til høring i Ældrerådet, og det kan føre til ændringer, oplyser formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL).

- Ældrerådet har modtaget forslaget tirsdag, og vi vil lytte til deres høringssvar, siger Thue Lundgaard.

Selvom der nu lægges op til, at plejebeboerne kan få flere ugentlige besøg, vil der fortsat være en række restriktioner. Således skal besøgene fortsat være på hverdage og afsluttes senest klokken 15.00. Og der skal - som det hedder - »altid være ledsagelse af personale for de borgere, der løbende har brug for assistance. I disse tilfælde kan besøget af ressourcemæssige årsager fortsat vare ½ time.«

Alle besøg skal aftales på forhånd med områdelederen på plejecentret, og de pårørende skal bære mundbind under hele samværet og handsker ved berøring af tøj, overflader m.v. Der må ikke knuses og krammes, og en afstand på 1-2 meter skal så vidt muligt holdes.

I en vist omfang kan masker udleveres af plejecentret, men det anbefales, at de pårørende selv anskaffer både masker og handsker fra apoteket.

De ny retningslinjer rummer en præcisering af, at beboere på plejecentre har ret til at forlade deres hjem på plejecentret i forbindelse med et besøg eller andet. Det sker efter den kritik, som Alzheimerforeningen har rettet mod et stort antal kommuner, som man har anklaget for ulovlig frihedsberøvelse, hvis man for eksempel nægter en pårørende at køre en tur i kørestol med en beboer udenfor plejecentret.

