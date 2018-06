Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand vil bevare centerråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand vil bevare centerråd

Halsnæs - 08. juni 2018 kl. 10:15 Af Niels Jørgen Larsen

Hvis det står til formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Lisbet Møller (EL) skal Centerrådene på kommunens plejecentre bevares.

Udvalget behandlede torsdag et forslag fra administrationen om at nedlægge rådene, da de ikke længere er lovpligtige. Lisbet Møller er sygemeldt og deltog ikke i mødet, men har i et læserbrev reageret på artiklen i Frederiksborg Amts Avis om nedlæggelse af rådene.

»Torsdagens avis fortæller, at man i Udvalget for Ældre og Handikappede agter at nedlægge centerrådene på plejecentrene.

Desværre er jeg sygemeldt og kan ikke deltage i mødet. Men jeg har altid været, og er fortsat meget imod, at centerrådene skal nedlægges. Det er et angreb på de demokratiske rettigheder og en udhuling af demokratiet. Ældrerådet har helt ret,« skriver Lisbet Møller i debatindlægget, der også kan ses her på sn.dk.

DA adminstrationen første gang fremsatte forslag om at nedlægge centerrådene i starten af 2017 valgte den daværende formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Ole S. Nielsen (DF) at tage sagen af dagsordenen. Om dette skriver Lisbet Møller:

»Administrationen har ret til at sætte punktet på dagsordenen, og så må det prøves. Som formand for udvalget må også jeg bøje mig for flertallets indstilling. Jeg kan bare håbe, at det ikke sker. I modsat fald håber jeg, at et medlem fra udvalget begærer sagen i byrådet. Så kan offentligheden følge argumenterne for og imod. Men ingen skal være i vil om, at en nedlæggelse er meget imod min vilje.«