Udvalgsformand: "Vi står over for en stor udfordring"

Halsnæs - 08. januar 2021 kl. 15:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

dagtilbud Halsnæs Avis har bedt udvalgsformand for Børn, Unge og Læring, Helge Friis (S), om en kommentar til, at kommunens dagtilbud i 2020 har brugt ca. 4 mio. lønkroner færre end budgetteret.

"Jeg synes det er vigtigt, at de penge vi har afsat til personale også bliver brugt. Det er vigtigt, at stillingerne ikke står ledige, og der kan man jo fint bruge pengene til ekstra vikardækning eller andet," siger Helge Friis og fortsætter:

"Når det er sagt, så ved jeg også, at 2020 har været et yderst vanskeligt år at arbejde og lede i. Coronaen har gjort mange ting meget besværlige."

Og det er ikke let at skaffe tilstrækkeligt med kvalificerede pædagoger til Halsnæs, erkender udvalgsformanden:

"Det er klart, at vi står over for en stor udfordring. Næsten alle kommuner opnormerer."

"I løbet af foråret vil vi drøfte, hvordan vi kan gribe opgaven an. Måske kan vi efteruddanne nogle af de dygtige pædagogmedhjælpere, vi har. Kan vi få dem, der ikke arbejder på fuld tid, til at gå op i tid? Kan vi gøre arbejdspladserne mere interessante?"

"Samtidig må vi presse på Folketinget for at sørge for at flere søger ind på disse uddannelser."

"Derudover er det vigtigt at tale disse job op. De udfører et flot og vigtigt stykke arbejde for vores børn, og de har haft ganske mange særlige udfordringer i det forgangne år. Det samme har man haft på skoler og i vores ældrepleje. Alle, både politikere og fællestillidskvinde, bør derfor sætte pris på medarbejderne og tale arbejdet op."

I den aktuelle coronasituation har Halsnæs Kommune gjort en del for at lette presset på det pædagogiske personale, understreger Helge Friis:

"Vi har haft ekstra mandskab på. Vi har ekstraordinær rengøring. Vi har kørt en forenklingsstrategi, der går ud på at medarbejderne får mere tid til kerneopgaven. Institutionerne kan også aftale derude, hvordan de anvender deres budgetter, så det letter presset," siger han og tilføjer:

"Men jeg er ikke tilhænger af, at man tager mange nye mennesker ind til småopgaver som f.eks. at spritte af, som fællestillidsrepræsentanten foreslår. Vi skal have faste personaler af hensyn til smittespredning."

Hvad med de ubrugte 4,1 mio. kroner? Havner de bare i kommunekassen, eller vil de berørte dagtilbud få mulighed for i denne usædvanlige coronatid at overføre hele det ubrugte beløb?

"Der er automatisk adgang til at overføre op til to procent af en virksomheds budget fra år til år. Overførsler herudover tager økonomiudvalget stilling til på et af de første møder her i det nye år. Man skal huske, at der på andre konti er brugt ganske mange ekstra penge på grund af corona. De er jo ikke konteret på daginstitutionerne, men af den samlede kasse," påpeger Helge Friis.