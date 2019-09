Udvalgsformand Thue Lundgaard (EL) - adminstrationen knokler for at få løst problemerne i hjemmesygeplejen. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Udvalgsformand: Vi reagerer skam

Halsnæs - 18. september 2019 kl. 16:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) erkender, at det ikke er godt nok, når kommunens hjemmesygepleje får kritik i 10 af 14 målepunkter og modtager påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men han er fortrøstningsfuld om, at der bliver taget fat i at løse problemerne, og han er ikke enig, når formanden for Ældrerådet konstaterer, at politikerne ikke reagerer på kritiske tilsynsrapporter.

- Forvaltningen fortæller os også, hvis noget er skidt, og jeg er ikke enig i, at vi ikke reagerer på det. Vi får en redegørelse om den aktuelle sag på udvalgsmødet tirsdag og så ser vi, hvad vi kan gøre, siger Thue Lundgaard.

Halsnæs Kommune meddelte tirsdag, at man havde fået påtale fra Styrelsen for Patientsikkerhed som følge af et tilsyn foretaget hos Halsnæs Hjemmesygepleje i april i år. Her får kommunen anmærkningen »Større problemer af betydning for patientsikkerheden«, som er den næstværste af fire katagorier, hvor den værste bruger udtrykket kritiske problemer. Efterfølgende har kommunen fået tre konkrete påbud om at rette op på tingene indenfor bestemte datoer, og Halsnæs Kommune er i styrelsens »sorte bog«, hvor påbuddene står på styrelsens hjemmeside indtil det er dokumenteret, at problemerne er løst.

- Der skal ikke være tvivl om, at administrationen knokler for at få løst det. Ingen ønsker, at der står sådan i tilsynsrapporter. Der arbejdes på fuld tryk med det, og jeg er fortrøstningsfuld, siger Thue Lundgaard.

Thue Lundgaard kan ikke kommentere på de klager, som Ældrerådet anfører, at man har fået, da han ikke har viden om det, men han er ærgerlig over sagen.

- Det er dejligt, at Ældrerådet også anfører, at vi har dygtige og kompetente medarbejdere, og det er vigtigt at fremhæve. Det handler så om at sikre de retningslinjer, de arbejder under, og det må vi kigge på, siger Thue Lundgaard.

