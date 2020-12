Udvalgsformand: Information om ny besøgsregler blev udsendt med det samme

Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard tilbageviser kritik fra Ældrerådet. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Halsnæs - 23. december 2020 kl. 11:01 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Halsnæs Kommune har, straks vi fik de nye regler med lempelser i besøgsrestriktioner for plejehjemsboere, formidlet disse ud til alle plejecentre, som de hver især har sørget for at formidle direkte til de pårørende med kontaktoplysninger for eventuelle spørgsmål.

Det siger formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) efter at Ældrerådets formand Poula Thrane - som omtalt i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk onsdag - i mails har rejst kritik af, at kommunen efter Ældrerådets mening har forhalet information om ændrede besøgsregler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

I skrivelsen som Halsnæs Kommune udsendte fredag eftermiddag den 18. december - samme dag reglerne blev ændret - fik alle plejecentrene denne tekst:

»Sundheds- og Ældreministeriet har med umiddelbar virkning justeret på reglerne for besøg af pårørende til beboere på plejecentre. I de seneste uger har hovedreglen været, at borgeren har kunne få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og derudover to nære pårørende i særligt indrettede besøgsrum. Dog kan der maksimalt være to besøgende ad gangen. Reglerne ændres nu til, at der bliver mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig. Der kan - som i dag - dog kun være to besøgende ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at alle besøgende nu kan foregå i egen bolig.«

Af beskeden til plejecentrene fremgår det også, at beboere, som er kritisk syge eller døende, altid må få besøg af flere pårørende i deres egen bolig. Og der er uanset besøgsrestriktioner eller besøgsforbud altid mulighed for, at den nærmeste pårørende kan komme på besøg hos den ældre i dennes egen bolig.

»De nye regler for besøg træder i kraft dags dato på alle plejecentre i Halsnæs bortset fra Hundested Plejecenter, der pt. er underlagt særlige restriktioner pga. et tidligere udbrud af COVID-19,« skriver kommunen til plejecentrene.

- Det er rigtigt, at kommunens hjemmeside ikke blev opdateret med de nyeste regler i weekenden. prioriteringen har været at bruge weekenden på, at få de nye regler til at virke ude på alle plejecentrene, siger Thue Lundgard og tilføjer:

- Ligeledes forberedes julearrangementer for beboerne på vores plejecentre, så alle får en så god jul, som det overhovedet er muligt at skabe, med respekt for de forskellige restriktioner som er pålagt på grund af corona. Jeg håber alle får en glædelig jul på trods af coronatestriktionerne og at vi alle passer bedst muligt på hinanden.