Thue Lundgaard (EL) undrer sig over, hvordan nogen kan have fået den opfattelse, at det var planen at skære i portionsstørrelserne.

Udvalgsformand: "En stor misforståelse"

"Jeg blev lidt overrasket, da jeg så artiklen om, at de ældre var blevet reddet fra at få skåret ned i antallet af frikadeller. For det har ikke på noget tidspunkt været meningen, at der skulle skæres i størrelserne på portionerne," fastslår udvalgsformand for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard.