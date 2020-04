Udvalgsformand: Der er trukket i nødvendige håndtag

Annette Westh (S) - borgmesteren har handlet.

Halsnæs - 28. april 2020

Når der ikke er én eneste sag med relation til corona-krisen på dagsordenen i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - som tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) undrer sig over - så skyldes det ifølge udvalgsformanden, at borgmesteren allerede har foretaget de nødvendige indsatser.

- Borgmesteren har trukket i de nødvendige håndtag for at understøtte erhvervslivet, og det skal han have stor ros for. Vi har både afsat flere penge til vedligehold, som giver mere arbejde til virksomhederne, og kommunen har fremskyndet betalinger af de regninger, vi har til erhvervslivet, siger udvalgsformand Annette Westh(S).

Hun gør det klart, at hun ingen henvendelser har fået fra private, foreninger, erhvervsliv eller politikere om at gøre noget.

- Jeg kan ikke rigtig se, at der er mere, vi kan gøre lokalt. Der er ingen initiativer, som springer mig i øjnene, men når vi holder første møde i udvalget nu, kan det være, at der kommer gode ideer i spil.

- Lige nu er det ukendt land, vi står på. Vi følger de regler og udspil, som bliver meldt ud centralt, men vi har ikke haft tid og rum til at tænke andre tanker endnu.

Steen Hasselriis kalder det en historisk krise for erhverv og beskæftigelse og mener, at at udvalget blandt andet bør diskutere arbejdsløshed, erhvervslivets muligheder og turisme. Udvalgsformanden mener ikke, at det er bydende nødvendigt.

- Vi har en turismestrategi, og det ændrer corona-krisen ikke meget på. Jeg kan ikke se, hvad vi som kommune kan gøre anderledes. Vi kan jo ikke få flere til at komme og overnatte. Vi kan understøtte VisitNordsjælland, og jeg er sikker på, at de tager sig af tingene på en god måde, siger Annette Westh.

Hun fortæller desuden, at politikerne løbende er blevet orienteret om, hvor stor arbejdsløshed krisen har medført.