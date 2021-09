Send til din ven. X Artiklen: Udvalg tog forskellige beslutninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg tog forskellige beslutninger

Halsnæs - 08. september 2021 kl. 11:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Skal en handleplan for voksenområdet godkendes nu? Eller skal sagen udsættes til efter vedtagelse af det kommende budget?

Det er spørgsmålet efter at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede fra den ene dag til den anden har truffet hver sin beslutning.

Mandag 23. august anbefalede Udvalget Sundhed og Forebyggelse (USF) at godkende handleplanen, mens et flertal i Ældreudvalget dagen efter stemte for et forslag om at udsætte sagen til efter vedtagelse af budgettet. Socialdemokraterne Tommy Frøslev og Kirsten Lauritsen sidder i begge udvalg. De stemte den ene dag for det ene og den anden for det andet.

Det var formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL), der foreslog sagen udsat, og det ønske fulgte de tre socialdemokrater i udvalget og Ole S. Nielsen (DF), mens Venstres to repræsentanter stemte imod udsættelsen.

- Det er egentlig ikke det store hokus-pokus. Vi var på mødet i USF lige uopmærksomme på, at noget af indholdet kunne være budgetstof. Vi havde efter mødet i USF en drøftelse i S og Ø, hvor vi blev enige om at vente og tage en grundigere behandling til efter budgetseminaret, forklarer Tommy Frøslev (S)

- Jeg stillede forslaget om at udsætte sagen til efter budgetforhandlingerne, da sagen i mine øjne er budgetmateriale. Vi kan således ikke støtte op om beslutningen før vi kender udfaldet af de kommende forhandlinger, siger Thue Lundgaard (EL).

Ja det er rigtigt, men det er ikke noget i det. Det er en teknikalitet omend jeg synes det er lidt fjollet de ikke godkender.

Hans formandskollega for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Michael Thomsen kalder det en teknikalitet at de to udvalg har stemt forskelligt.

- Vi har en praksis hvor vi hvert år politisk behandler den reviderede handleplan. Det giver mening at gøre det før budgetseminaret så vi er godt informeret. En del af handleplanen har tråde ind i det nye budgetår, og indsatserne forudsætter at vi vælger dem i budgettet. Administrationen sætter ikke arbejdet i gang før vi har vedtaget det i budgettet, forklarer Michael Thomsen.

Handleplanen for voksenområdet 2022.udgør Social Service og Familiers bidrag til budgetprocessen og udgør, som det hedder i sagsfremstillingen »grundlaget for den fortsatte faglige udvikling og for at opnå de nødvendige effektiviseringer i budget 2022-25.« Planen er en fortsættelse af planerne 2018-21.