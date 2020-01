Naturstyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra Halsnæs Kommune, hvis discgolfbanen i Frederiksværk skal udbygges med huller i Arresødal Skov. De første politiske vinde tyder på en opbkning til en bane med ni huller mere - 18 i alt. Foto: Anders Ole Olsen

Udvalg stemte for discgolf i urørt skov

Halsnæs - 21. januar 2020 kl. 10:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal af politikerne i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati ønsker, at den nuværende discgolfbane på Carlsvej i Frederiksværk udvides med ni huller i Arresødal Skov, så banen bliver på 18 huller i alt. Det står klart efter udvalget i onsdags havde sagen på dagsordenen.

Sagen afslørede samtidig politisk uenighed om, hvilken af de tre indstillinger fra kommunens direktion, som discgolfen skulle kastes efter.

- Flertallet vil gerne gå videre med den beslutning, byrådet traf i 2017, da man gav lov at etablere en discgolfbane og samtidig gav tilsagn om at undersøge muligheden for at udvide banen med yderligere ni huller. Ud fra en idrætspolitisk betragtning er det det, vi vil - hvis det i øvrigt er en mulighed i forhold til de tilladelser, som skal på plads, siger Helle Lunderød(S), udvalgsformand for kultur, idræt og demokrati, til Frederiksborg Amts Avis.

Socialdemokratiet stillede forslag om at udvide banen fra ni til 18 huller og fik opbakning fra både Venstre og Dansk Folkeparti. Dog først efter forslag fra både SF og Venstre var blevet kastet i skoven.

Byrådet skal den 30. januar træffe beslutning i sagen, men det er i sidste ende ikke kommunens beslutning, om banen skal udvides, for Arresødal Skov, hvor de nye huller efter planen skal etableres, er ejet af Naturstyrelsen. Politikernes afgørelse er dog stadig væsentlig.

Naturstyrelsen Nordsjælland har i et høringsvar til Grønt Råd i kommunen givet udtryk for, at de som udgangspunkt ikke ønsker discgolf i skovene. Styrelsen har dog samtidig gjort det klart, at de vil ligge skovareal til udvidelsen, hvis de får en positiv tilkendegivelse fra Halsnæs Kommune.

- Vi har i udvalget givet udtryk for, at vi er positivt indstillet for yderligere ni huller, hvis Naturstyrelsen mener, at det kan lade sig gøre at etablere. Det er ikke vores beslutning, siger Helle Lunderød.

Banen vil vokse til Det er ikke dog uden udfordringer at etablere og drive discgolfbane i den nærliggende skov. Arresødal Skov er fredsskov, en del af et beskyttet Natura 2000-område og i 2018 har Naturstyrelsen besluttet, at Arresødal Skov med virkning fra 2026 overgår til urørt skov. Det betyder, at styrelsen stopper kommercielt træhugst og fremover ikke vil foretage naturpleje i området. En discgolfbane skal underordne sig hensynet til skov og natur, og det betyder, at der ikke må fjernes eller nedskæres grene, opvækst og træer for at gøre plads til huller.

Jan Kidholm Christensen, chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland, har i Frederiksborg Amts Avis gjort det klart, at nye baner i skoven med tiden vil få problemer, fordi banerne vil gro til eller blive blokeret af væltede træer og dødt ved.

- Vi kan med 100 procent sikkerhed sige, at en bane i skoven vil blive mindre og mindre med tiden. Underskoven vil vokse op og på sigt lukke banen. Vi kan ikke gå ind og pleje banen eller skære i opvæksten, fordi det er urørt skov. Det har vi også meddelt kommunen og foreningen, sagde Jan Kidholm Christensen sidste år til Frederiksborg Amts Avis.

Olaf Prien(SF) stillede i udvalget et ændringsforslag om at fremme en 18-hullers bane et andet sted i kommunen, som ikke er urørt skov. Der ville således ikke blive tale om en udvidelse af den eksisterende bane. Det forslag stod SF'eren dog ene om at stemme for.

