Anja Rosengreen håber på flertal for et klart signal om maksimal størrelse for sommerhuse.

Udvalg skal drøfte sommerhuse

Halsnæs - 20. februar 2020 kl. 04:35 Af Niels Jørgen Larsen og Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De store luksussommerhuse kommer på dagsordenen på et af de kommende møder Udvalget for Miljø og Plan, og her er det udvalgsformand Anja Rosengreens(SF) ønske, at der sendes et klart politisk signal om at sætte begrænsninger for megasommerhusene, som også hendes partifælle i SF Trine Torp arbejder for i Folketinget.

- På et af de kommende møder skal vi som tema til den kommende kommuneplan diskutere turisme og sommerhusområder, og her vil jeg bringe det i spil. Der står i forvejen 250 kvadratmeter som maksimal størrelse på sommerhuse, og det ser jeg ikke grund til ændre. Jeg håber, at vi kan sende et tydeligt politisk signal om, at det dispenserer vi ikke fra, siger Anja Rosengreen.

I forbindelse med de 12 luksussommerhuse, der er opført på den tidligere Asserbohus-grund blev der netop dispenseret for den gældende lokalplan omkring bebyggelsesprocenter. Det har Planklagenævnet netop efter en lang sagsbehnadlingstid afgjort, at Halsnæs Kommune gerne måtte, efter at afgørelsen var indklaget af Asserbohus Grundejerforening.

At Planklagenævnet frikender kommunen, overrasker ikke Anja Rosengreen, men hun mener ikke, der burde være givet dispensation.

- Jeg læser det som om, at Planklagenævnet forholder sig til, hvorvidt kommunen har ret til at dispensere fra sin lokalplan. Det har kommunen jo normalt, så derfor er jeg ikke overrasket over afgørelsen. Men det der jo er kernen i sagen, er ikke hvorvidt kommunen har ret til at give dispensation. Det interessante er jo, hvorfor udvalget ønskede at gøre det? Man havde lige vedtaget en lokalplan, hvor man prioritererede at fastholde skovlignende områder. Så kommer den første den bedste investor, og så løber man fra den plan igen, siger Anja Rosengreen om Planklagenævnets afgørelse og forløbet i sagen om sommerhusene i Asserbo.

Det ønsker hun ikke gentager sig ved kommende sager af samme art.

