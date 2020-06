Se billedserie Et flertal af politikerne i miljø- og planudvalget vil ændre den nye lokalplan 11 steder. Det indstillede de onsdag til byrådet. Foto: Lokalplan 08.22 Nordmolen / Halsnæs Kommune

Udvalg ønsker 11 ændringer af Nordmole-plan

Halsnæs - 10. juni 2020 kl. 15:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Udvalget for Miljø og Plan stemte onsdag morgen for at sende en ny lokalplan for Nordmolen i Hundested i høring, der skal muliggøre boligbyggeri på området, men det kræver, at planen elleve steder bliver ændret.

- Der var mange mangler ved projektet, og vi har ændret ret meget i forhold til det første oplæg, vi fik. Men med de her forslag, så er vi rigtig langt i forhold til at sende det i høring, så borgerne kan byde ind. Så kan vi diskutere et projekt og ikke diverse glansbilleder eller skræmmebilleder, som har præget debatten om Nordmolen indtil nu, siger Anja Rosengreen(SF), formand for udvalget for miljø og plan.

Udvalget 11 ændringsforslag Der udarbejdes yderligere visualiseringer så det er muligt at danne sig et klart billede af, hvilket byggeri der er i spil.

Der skal arbejdes videre med sikring af nødvendige p-pladser

Det præciseres, at det skal være publikumsorienterede erhverv langs promenaden, så det skaber mest muligt liv, det vil sige handelsliv, gallerier kunsthåndværk og ikke liberale erhverv, banker og ejendomsmæglervirksomhed.

Der indhentes en faglig vurdering fra Halnæs Forsyning om, hvorvidt kloaksystemet i den del af kommunen har kapacitet til den yderligere belastning uden større ekstraomkostninger for øvrige borgere.

Overfladevand skal, opsamles og renses.

Alle p-pladser skal forberedes til el-ladestandere og der skal etableres min. 5 p-pladser med el-ladestandere, fra start.

Byggeriet tilsluttes den kollektive varmeforsyning og suppleres med min. 1 VE-anlæg som fx solceller



Der skal fremlægges konkret skitse, så de valgte materialer og farver på facader kan ses i sammenhæng med det øvrige projekt.

Mulighed for forlængelse af facaden udtages.



Opsættelse af lysskilte kræver byrådets tilladelse

Der afholdes borgermøde inden høringsfristens udløb med respekt for retningslinjer i forhold til Covid 19 Hun stemte sammen med Helle Lunderød(S), Jannik Haulik Jørgensen(S), Walter Christophersen(DF), Thomas Møller Nielsen(V) og Steen Hasselriis(V) for at sende lokalplanen i høring, mens Torben Hedelund(S) stemte i mod. Det seks mand store flertal afhænger dog af, at ændringsforslagene kommer med.

- Mit tilsagn er under forudsætning af, at ændringsforslagene bliver efterlevet, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- SF holder desuden fast ved de forbehold, vi allerede redegjorde for ved byrådsmødet i marts; Vi skal kunne se bæredygtige tiltag i forhold til miljø og klima, samt en fællesskabsunderstøttende arkitektur.

Et bedre billede Det er lokalplanens formål at muliggøre en ny bebyggelse på Nordmolen på 6.300 kvadratmeter fordelt på helårsboliger, kulturelle aktiviteter og private serviceerhverv som for eksempel café, restaurant, hotel og liberalt erhverv.I forslaget til lokalplanen fremgår det blandt andet, at boligerne har bopælspligt og kun kan anvendes til helårsbeboelse, at der maksimalt må bygges i tre etager og at alle ubebyggede arealer skal være offentligt tilgængelige.

Men flertallet i udvalget ønsker desuden, at der blandt andet udarbejdes flere visualiseringer af projektet, så de bedre kan danne sig et klart billede af byggeriet. Det skal som minimum være en skitse af byggeriet set fra Amtsvejen ved Kattegat Strandhave og en fra Nordsiden med kig ind i et gårdrum. Skitserne skal også vise de materialer, der tænkes anvendt, og skal være politikerne i hænde inden byrådsmødet den 25. juni.

- Et af ønskerne er flere visualiseringer. Lige nu giver lokalplanen arkitektonisk frihed, og det vil vi ikke accepterer. Man har tidligere set billeder af noget, som i virkeligheden kom til at se helt anderledes ud, siger Anja Rosengreen.

Skal ikke lukkes SF ønskede at indføre krav i lokalplanen om de store gårdrum i karéerne. Partiet vil sikre, at gårdrummene ikke bliver lukket af for offentligheden og får indtryk af privat område.

- Det er en stor bekymring for mig, og det er vigtigt, at det ikke bliver et lukket projekt, siger Anja Rosengreen og forklarer, at hun stemte for Socialdemokratiets forslag, da SF's eget blev nedstemt.

- Arkitekten vil gerne vise os, at vores bekymringer ikke er reelle. Det må komme an på en prøve frem mod byrådsmødet, hvor vi får yderligere skitser.

Lang høring Det er byrådet, som skal træffe den endelig beslutning om at sende den nye lokalplan i høring. Det sker den 25. juni. I den op mod 12 uger lange høringsperiode vil der desuden blive afholdt et eller flere borgermøder - formentlig i august.

- Det er et byggeri, der vil være dominerende i Hundesteds bybillede de næste 100 år, så det er vigtigt at deltage i udviklingen af projektet, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Høringsperioden er god lang og vi skal holde fysiske møder på den anden siden af sommerferien, så borgerne kan få adgang til at stille spørgsmål inden de eventuelt fremsender deres høringssvar.

