Udvalg nedlægger centerrådene

Halsnæs - 09. juni 2018 kl. 10:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods massiv kritik fra Ældrerådet og modstand fra udvalgets formand Lisbet Møller vedtog et flertal i Udvalget for Ældre og Handicappede på udvalgsmødet torsdag at nedlægge Centerrådene ved kommunens plejecentre. Men sagen er begæret i byrådet af Gitte Hemmingsen (DF).

Formand Lisbet Møller er sygemeldt og deltog ikke i mødet, hvor der også var afbud fra Kirsten Lauritsen (S). Efter omtalen af sagen i Frederiksborg Amts Avis torsdag har Lisbet Møller i et læserbrev givet udtryk for, at hun er imod nedlæggelse af de demokratisk valgte råd, der tæller beboere og pårørende på plejecentrene og har en observatør fra Ældrerådet.

Men et flertal på fire af de tilstedeværende fem medlemmer af udvalget stemte for administrationens indstilling om at nedlægge Centerrådene og erstatte dem med informationsmøder. For dette stemte socialdemokraterne Tommy Frøslev og Torben Hedelund samt Venstres Sune Raunkjær og Susan Eirfeldt. Gitte Hemmingsen (DF) stemte imod og begærede samtidig sagen i byrådet.

Halsnæs Kommunes administration forsøgte første gang at få Centerrådene nedlagt i det tidlige forår 2017. Men her tog daværende udvalgsformand Ole S. Nielsen (DF) sagen af efter at bl.a. Ældrerådet i Frederiksborg Amts Avis kraftigt havde taget afstand fra forslaget.

- Det er forvaltningens ret at indstille sager, og jeg har ikke bedt om at den blev taget af, da det er mere demokratisk at give udvalget lov til at drøfte det, siger Lisbet Møller.

I debatindlægget i denne avis skrev Lisbet Møller at nedlæggelse af centerrådene er »et angreb på de demokratiske rettigheder og en udhuling af demokratiet.«

Forud for torsdagens udvalgsmøde skrev Ældrerådet i et høringssvar:

»Man fratager beboere og pårørende en demokratisk mulighed for at have en løbende indflydelse på Plejecentrenes udvikling og dermed beboernes mulighed for at opnå højest mulig livskvalitet.

