Udvalg ikke i tvivl: Flertal vil ophæve strandbeskyttelse to steder

Halsnæs - 12. april 2018 kl. 09:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et politisk flertal i Halsnæs Kommune vil ansøge Kystdirektoratet om at ophæve strandbeskyttelseslinjerne på Frederiksværk Havn og en del af Lynæs Havn. Sådan ser billedet ud, efter Udvalget for Miljø og Plan onsdag morgen holdt møde. Her var sagen på dagsordenen, og fem af udvalgets syv medlemmer - fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti - fandt sammen om at indstille til byrådet, at kommunen vinker farvel til de omdiskuterede beskyttelseslinjer to steder i kommunen.

Det drejer sig om et område ved Frederiksværk Havn og i byzoneområdet på Lynæs Havn, der omfatter molerne og bygningerne på havnen. Parkeringspladsen på strandsiden af Lynæs Havnevej vil dog stadig være omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Den endelig politiske afgørelse falder, når byrådet den 26. april sætter punktum for den langtrukne debat, der har verseret både før, under og efter den kommunale valgkamp sidste år.

Kernen i debatten er, hvorvidt det skal være en kommunal eller statslige opgave at træffe beslutninger om udviklingen i de kystnære områder. I dag ligger myndighedsansvaret hos Kystdirektoratet, men ved at få ophævet strandbeskyttelseslinjerne kan kommunen hjemtage beslutningstagningen på området.

Det fik Anja Rosengreen(SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan, til at stemme imod at ansøge om ophævelse.

- Det er et principielt spørgsmål for SF, om vi skal have myndighedsansvar for naturskønne område lokalt eller centralt i statsligt regi. Udvalget har indstillet til byrådet ar arbejde videre om at søge ophævelser for strandbeskyttelseslinjen i de to områder, men Torben Hedelund(S) og undertegnede stemte imod, siger Anja Rosengreen til Frederiksborg Amts Avis.

