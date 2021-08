Se billedserie Svend Petersens planer om at opkøbe Bokildegård Camping og udvide den medet betragteligt antal telte og hytterled onsdag et knæk, da et enigt udvalg stemte imod at undersøge mulighederne for en udvidelse af campingpladsen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Udvalg fejer Svend P's campingplaner af bordet: Alle stemte imod

Halsnæs - 25. august 2021 kl. 13:02 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Bygge- og ejendomsmatadoren Svend Petersen må højst sandsynligt droppe planerne om at opkøbe og udvide Bokildegård Camping. Onsdag morgen skulle politikerne i Udvalget for Miljø og Plan tage stilling til om en mulig udvidelse af campingpladsen skulle undersøges nærmere, og selv kommunens administration anbefalede, at der arbejdes videre med planerne, så fejede et enigt udvalg planerne af bordet med stemmerne 6-0.

- Det er et princip for SF, at vi ikke inddrager landzoneareal til bebyggelse, og det ville være nødvendigt for at udvide campingpladsen. Derfor har vi stemt imod, siger Anja Rosengreen(SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.

Hun glæder sig samtidig over, at det var et enigt udvalg, som stemte imod sagen.

- Det sender et entydigt politisk signal om, at sagen er lagt ned. Så ligger den ikke og ulmer, siger hun.

Stor nok Svend Petersen har gennem en årrække opkøbt gårde og jordarealer i Melby. Senest købte han i sommer jord af byrådsmedlem Walter Christophersen(DF), og parterne har haft drøftelser om et muligt salg af Bokildegård Camping, som Walter Christophersen i 36 år har drevet.

Det er Svend Petersens virksomhed Rytterhuset, som med fuldmagt fra Walter Christophersen har ansøgt Halsnæs Kommune om at undersøge muligheden for at udvide campingpladsen enten mod nord eller sydvest, hvor Svend Petersen ejer den tilstødende jord. Udvidelsen skulle ske ved at inddrage landzoneareal, der i kommuneplanen er udlagt som værdifuld natur- og landsbrugsjord, og ville betyde, at campingpladsen ville blive mindst fordoblet.

Planerne var at udvide campingpladsen enten mod nord eller sydvest ved at inddrage landjord, som Svend Petersen i forvejen ejer. Illustration: Bilag 1. Plan og beskyttelsesmæssige forhold ved en udvidelse af Bokildegård Camping

Udvidelsen ville den kontroversielle erhvervsmand, som har flere klagesager kørende med Halsnæs Kommune - bruge til at lave en mindre ferieby med et stort antal hytter og telte.

De planer faldt ikke i god jord hos Venstre.

- Det bliver ikke aktuelt. Vi synes, at campingpladsen er stor nok, og det er et område, som betyder meget for folk. Det er et stort sammenhængende naturområde, som man vil inddrage for at udvide pladsen, og det mener vi ikke, at der er behov for nu, siger Steen Hasselriis.

- Havde vi sagt ja til at undersøge muligheden, så havde det nærmest været det samme som at sige ja til udvidelsen, og det ønskede vi ikke.

Uden for døren Walter Christophersen har her i avisen givet stor opbakning til udvidelsesplanerne, som han mener vil fremme turismen i Halsnæs, men da han erklærede sig inhabil i sagen, var han ikke en del af stemmeafgivningen.

Fra sin plads uden for døren kunne han efterfølgende konstatere, at Venstre, Socialdemokratiet og SF alle stemte imod at undersøge mulighederne for en udvidelse af pladsen.

- Den væsentligste grund, til at jeg stemte nej, er, at det er udpeget til værdifuldt landskab i kommuneplanen. Vi sidder godt nok og skal lave en ny plan, men jeg har ikke fantasti til at forestille mig, at vi laver om på det. Vi skal passe på vores værdifulde landskaber, siger Helle Lunderød(S).

Den endelig afgørelse i sagen bliver taget i byrådet, men hvis partierne stemmer i tråd med deres partifæller i Udvalget for Miljø og Plan, vil sagen falde med stort flertal.

