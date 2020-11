Et stort flertal i byrådet forventes torsdag at underkende forvaltningens indstilling om et §14-forbud der skal bremse udstykning af denne grund i Asserbo indtil en ny samlet lokalplan for hele området er klar. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Udstykninger vil ødelægge skovpræg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstykninger vil ødelægge skovpræg

Halsnæs - 18. november 2020 kl. 04:59 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Skal en sommerhusejer på Fundersvej i Asserbo have lov til at udstykke sin grund i to halvdele, eller skal afgørelsen afvente den lokalplan, som er på vej for hele området? Det skal byrådet drøfte på torsdagens møde.

Før mødet har et flertal i både Udvalget for Miljø og Plan og Økonomiudvalget underkendt en indstilling fra administrationen om at udstede et § 14-forbud mod ejerens planer, således at projektet ikke kan sættes i gang før en lokalplan, der fastlægger retningslinjer for nye sommerhuse i hele området, er på plads i løbet af 2021.

Kun SF og Enhedslisten støtter forvaltningens ønske om at bremse en udstykning og eventuelt ja til endnu et stort sommerhus i området før den samlede plan for området foreligger. Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengeen (SF) kalder det en lang næse til beskyttelse af naturen i området, hvis der gives grønt lys for den konkrete udstykning, inden lokalplanen er færdig.

Hun noterer sig, at langt de fleste grunde i Asserbo-Karsemose-området er over 2000 kvadratmeter og langt de fleste huse er under 150 kvadratmeter, hvilket giver området det særlige skov- og plantagepræg.

- Giver det så mening, at tillade udstykning af grunde på 1200 kvadratmeter, kort tid før et lokalplanforslag er klar? Vil det danne forventninger hos andre grundejere om, at de også kan udstykke til 1200 kvadratmer? Og har man så ikke i gangsat en forandring af området fra natur, skov- og plantagelignende, til almindeligt sommerhusområde? Hvad betyder det for dyrelivet, lyder spørgsmålene fra SF'eren til byrådskollegerne før torsdagens møde.

Anja Rosengreens synspunkter bakkes op af Thomas Birk, der i Asserbohus Grundejerforening er nabo til de megasommerhuse, der har været stor polemik om, og som - sammen med et konkret ønske om udstykning af en stor grund på Den Korte Vej få hundrede meter fra Asserbohus-grunden - er direkte årsag til, at Halsnæs Kommune nu vil lave retningslinjer for fremtidige udstykninger i området.

Den egentlige udfordring med Fundersvej og Den Korte Vej handler om andet end kæmpesommerhuse efter Thomas Birks mening:

- Flere udstykninger resulterer i flere sommerhusgrunde, og derfor også en større samlet bebyggelsesprocent i området - uafhængigt af sommerhusenes størrelse. Med flere huse og flere gæster bliver områdets miljø og natur unægteligt belastet mere (trafik, støj, affald, spildevand), hvilket man vel tør antage, at byrådspolitikerne er opmærksomme på, siger Thomas Birk til Frederiksborg Amts Avis.

Han opfordrer politikerne i Halsnæs til at afvente det arbejde med en lokalplan, som et samlet byråd har sat igang

- Det er rigtignok ikke den enkeltstående udstykning på Fundersvej, som udgør problemet, men derimod det politiske fodaftryk man har så travlt med at få plantet, alt mens kommunen lægger sidste hånd på en lokalplan for hele området mellem Asserbo og Karsemose. Hvorfor ikke vente med at træffe beslutninger om udstykning af flere sommerhusgrunde, indtil der foreligger en ny lokalplan? Er man villig til at tage risikoen, og tillade, at der skyder endnu flere udlejningshuse op i området? Historikken i området taler for, at politikerne bør udvise et større ansvar, slippe speederen, og gør sig ekstra umage med at udtænke en lokalplan, der på én gang skaber gode rammer for sommerhusejere og naturen, og samtidig forhindrer at der bygges flere lovstridige »partyhuse« og »udlejningsfabrikker«, lyder den klare opfordring fra Thomas Birk.