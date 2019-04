Jens Erik Forsmann - Vognporten åbner med generalprøve i hele september. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Udstillingssted åbner til festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstillingssted åbner til festival

Halsnæs - 13. april 2019 kl. 09:52 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En udstilling og aktiviteter i Vognporten bliver en del af kanalfestivalen i september.

Foreningen »Halsnæs Kunstmuseum« har i flere år kæmpet for at få brugsretten til Vognporten, som ligger ved Skjoldborg. Vognporten har stået tom i godt et år.

Og nu ser det ud til, at der er lys for enden af tunnellen. I hvert fald har foreningen fået lovning på at kunne bruge Vognporten i forbindelse med Kanalfestivalen - 300 år for Frederiksværks kanal - den 7. september i år.

- Vi vil gerne lave prøveudstilling i Vognporten i hele september måned, siger Jens Erik Forsmann, der er formand for foreningen Halsnæs Kunstmuseum.

- Vi hverver og låner billedmateriale af folk i byen med billeder af kanalen og fremvisning af lokaliteterne, siger formanden, som er meget tilfreds med, at der nu kommer skred i tingene.

Foreningen har haft svært ved at hverve medlemmer, blandt andet fordi man ikke har kunnet dokumentere brugsretten til huset, lyder det fra Jens Erik Forsmann. Men nu kommer der altså en slags generalprøve på stedet i forbindelse med september-festivalen.

- Vi har foreslået september-aktiviteterne og fået lov til det. Så langt så godt. Så håber vi, folk får øjnene op for stedet og hvad vi kan gøre med det.

Ikke museum

Ordet kunstmuseum er i øvrigt pillet ud af det projekt, som er undervejs.

- Det var der nogen, der ikke turde binde an med. Men et museum er jo mange ting, og så kalder vi det noget andet - et udstillingssted for eksempel. Stedet kommer til at hedde Vognporten - om det så bliver et informations- og kunststed eller hvad. Men det er stadig foreningen Halsnæs Kunstmuseum, der står bag.

Vognporten skal drives for sponsormidler og skal vise kunstnerkulturen i Halsnæs de seneste 200 år samt byde på vekslende temaudstillinger af nye kunstnere, nye temaer

- Det ser nu ud til, vi kan få tingene til at køre, siger Jens Erik Forsmann.

Indholdet i udstillingsstedet vil basere sig i første omgang på den række kunst og billeder, der er oparbejdet gennem mange år i regi af foreningen »Halsnæs Kunstmuseum«.

- Vi bliver et udstillingssted med kunst, kultur og fortællinger - gerne i et samarbejde med for eksempel den lokalhistoriske forening, siger Jens Erik Forsmann.

Helle Lunderød (S), der er formand for udvalget for kultur, idræt og demokrati, ser positivt på et udstillingssted i Vognporten.

- Projektet har vi taget positiv stilling til. Hvis vi ser en plan, regner jeg med, vi kan lave en brugsretsaftale. Men det kræver, at de har styr på, hvordan de vil gøre det. Der er jo ikke nogen penge hverken til museum eller drift. Det er ligesom med andre foreninger, der låner lokaler. Men har de en klar plan og pengene, så er vi også klar, siger udvalgsformanden.