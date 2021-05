Se billedserie I det lille lokale hvor de besøgende først kommer ind, fortælles første del af beretningen om Knud Rasmussens største bedrif - turen fra Grønland til Sibirien 1921-24. I montren er et hvalroshovede, Knud Rasmussens første slædehundepisk og et dokument fra 1909. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Udstillinger over fire år om den store slæderejse

Halsnæs - 28. maj 2021

Ganske usædvanlig er særudstillingerne i Knud Rasmussens Hus i Hundested planlagt for de næste fire år frem. Det handler nemlig om markeringen af »den store slæderejse«, pokalforskerens største og mest berømte ekspedition, også kaldet den 5. Thuleekspedition, der foregik i årene 1921-24.

Det er altså 100-året der markeres, og det sker trin for trin, således at årets udstilling fortæller om baggrunden for den store ekspedition og forberedelserne og starten af det. I 2022 fokuseres på hvad ekspeditionen nåede i 1922, så der hvert år vil komme nyt frem.

- Udover at dykke ned i hovedfortællingen handler udstillingen i år om forberedelserne til rejsen i 1921, hvordan man fik samlet materiale og mandskab og bygget en hovedbase, siger museumsinspektør Søren la Cour.

På den 5. Thuleekspedition realiserede Knud Rasmussen sin storslåede plan om at udforske og dokumentere inuit-befolkningen på strækningen fra Grønland over Canada helt til Stillehavet. Og bedriften gav polarforskeren verdensberømmelse, således sluttede ekspeditionen nærmest med et triumftog gennem USA, og Knud Rasmussen blev efterfølgende bl.a. udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet.

- Man vidste der var inuitter i hele Nordamerika, beslægtet med de grønlandske, men man vidste intet om deres kultur, redskaber og levevis. Det var et uberejst område på det tidspunkt, siger Søren la Cour.

Lang forberedelse På særudstillingen kan man se et dokument som Knud Rasmussen udarbejdede helt tilbage i 1909 med sine tanker om den store ekspedition. De skete året efter afslutningen på Danmark-ekspeditionen (1906-1908), hvor tidens førende polarforsker Ludvig Mylius-Erichsen undervejs mistede livet.

Når ekspeditionen kom igang i 1921 skete det også som markering af 200-året for at Hans Egede i 1721 blev udnævnt til missionær på Grønland af kong Frederik IV. Kong Christian X var protektor for 5. Thuleekspedition, og nu er kronprins Frederik protektor for markeringen af 100-året for denne, som sker i samarbejde mellem Nationalmuseet og Arktisk Institut og altså Knud Rasmussens Hus og Industrimuseet Frederiksværk som en del af det.

Kronprinsen var forbi Knud Rasmussens Hus i anden forbindelse, inden den officielle sæsonåbning, og det glæder naturligvis Søren la Cour og de øvrige museumsfolk at kronprinsen dukker op i ny og næ og viser sig store interesse for det arktiske område.

Dramatisk start Den store ekspedition i 1921 fik en dramatisk og trist start. En lungesygdom rasede i Grønland, sandsynligvis rester af den spanske syge der havde hærget det meste af verden i årene før. Det førte til to dødsfald omkring ekspeditionen. Peter Freuchens kone Navarana døde lige før ekspedition, og det gjorde også manden til den grønlandske kvinde Arnarulunnguaq, som senere blev en af Knud Rasmussens to følgesvende på turen hele vejen over Nordamerika til Sibirien.

Arnarulunnguaq slog fast at hun havde brug for at komme med på ekspeditionen, hvor Miteq var navnet på den grønlandske mand som fulgte med hele vejen. hvor en strækning på 18.000 km blev tilbagelagt med hundeslæde. Undervejs fik de selskab af fotografen Leo Hansen, hvis dokumentation bl.a. kan ses i filmen om Knud Rasmussen - Den store fortryller.

Til de kommende års særudstillinger i Knud Rasmussens Hus får man i øvrigt via Nationalmuseet adgang til mere billedmateriale fra ekspeditionen, hvor man kommer tættere på deltagerne end de opstillede billeder man oftest ser.

God pinse Udover særudstillingen i det lille lokale i Knud Rasmussens Hus planlægges yderligere udstillinger - om slædehunde i Palæet og en større fotoudstilling i starten af 2022.

Knud Rasmussens Hus åbnede sæsonen den 1. maj. De første uger har dog ikke budt på et stort rykind, men pinsen var velbesøgt og man ser frem til en sommer, hvor der måske som sidste år kommer en ordning med rabat på entrebilletten, som gav et stort besøgstal sidste år.

- Samlet har besøg til nu ikke været så godt, som efter genåbningen sidste år. Folk er mere forsigtige og tilbageholdende, venter nok på vaccinationerne, samtidig med at man har oplevet at flere har været syge end sidste år, siger Søren la Cour.

Arktisk fokus Man ser frem til flere besøgende de kommende måneder, men det er også en politik at der helst ikke må komme for mange ad gangen, da alle skal have en god oplevelse med besøget i de gamle hus med de smalle gange.

Samtidig skal der gang i projektet med at etablere et arktisk center i Hundested nu hvor man har fundet en placering til det på Nordmolen.

- Vi skal ride videre på den store fokus der er på det arktiske område og sikre fortsat politisk opbakning til projektet. Der er så meget mere at fortælle end Knud Rasmussens Hus kan rumme, men her kan man først og fremmest fornemme stemningen, siger Søren la Cour.

Blandt nyhederne i Knud Rasmussens Hus er i år en bogudgivelse, der fungerer som katalog for museet og dels fortæller om Knud Rasmussen og dels om selve huset.