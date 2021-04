Udspil om Arrenæs-fredning er klar

Skal Halsnæs Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejse fredningsforslag for Arrenæs? - det er et af de store spørgsmål på det næste møde i miljø- og planudvalget.

Naturfredningsforeningen anmodede 9. september 2020 Halsnæs Kommune om at være medrejser på et fredningsforslag for næsset, hvorefter der er indarbejdet en del rettelser i forhold til det oprindelige udspil.

Arrenæs er både landskabsmæssigt, rekreativt og naturmæssigt af stor værdi - både lokalt og nationalt. Dette var baggrunden for vedtagelsen af Arrenæsplan 2018, der er et udtryk for den samlede vision for udviklingen af offentlig tilgængelige arealer på Arrenæs. En fredning er det mest vidtgående instrument til beskyttelse af natur og landskaber, og her er der tale om en tilstandsfredning, der primært har til formål at bevare det åbne landskab på Arrenæs samt sikre og forbedre forholdene for naturen og offentlig adgang.

"Jeg vil gerne takke DN for det kæmpe arbejde og det flotte produkt og også takke Auderødlejrens ejere, Sustania og de i opstarten bekymrede lodsejere for et godt og tillidsbaseret samarbejde. Det samarbejde resulterer i dette flotte fredningsforslag, hvor vi får sikret naturværdierne på Arrenæs og samtidig sikrer, at der er plads til udvikling af bæredygtig levevis," fortæller udvalgsformand Anja Rosengreen (F) om forslaget, som hun håber at byrådet senere vil bakke op om.