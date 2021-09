Se billedserie Svend Petersen har søgt om at opføre en 944 kvadratmeter stor hal på Kroghøjgård. Foto: N.J. Larsen

Udskældt ejendomsmatador klar med næste projekt

Halsnæs - 16. september 2021

Initiativtagerne til underskriftindsamlingen for fredning af den grønne kystkile mellem Melby og Liseleje har opfordret med-underskrivere til at møde op til torsdagens byrådsmøde på rådhuset i Frederiksværk, hvor der både skal førstebehandles budget og behandles en sag om udvidelse Bokildegård Camping, som ejendomsmatador Svend Petersen vil købe hvis han kan få lov til at gøre som han vil.

Der kan blive trængsel i byrådssalen, da ikke mindre end 2491 borgere har skrevet under på ønsket om fredning! De fremmødte vil lytte opmærksomt til om partiernes ordførere specifikt vil nævne fredning af Melby-kilen blandt deres budgetforslag.

På forhånd ser det ud til, at de bekymrede kan ånde lettet op i forhold til udsigten til en stor udvidelse af campingpladsen, som byrådsmedlem Walter Christophersen (DF) ønsker at sælge. Forslaget er nemlig blevet blankt afvist først i Udvalget for Miljø og Plan og siden i Økonomiudvalget - trods anbefaling fra forvaltningen.

Efter at have erhvervet tre gårde i området med ønsket om at udstykke til sommerhuse, har ejendomsmatador og milliardær Svend Petersen yderligere købt en nabogrund til campingpladsen med henblik på udvidelse, og han vil overtage hele campingspladsen, hvis den kan udvides. Samtidig verserer fortsat en række sager omkring Svend Petersens ageren på sine arealer med overtrædelser omkring et naturbeskyttet overdrev og et fjernet dige m.v. Ligesom han har en sag kørende om kystsikring etableret på nabogrunden til hans hus på Hyllingebjergvej - uden godkendelse fra hverken nabo eller kommune.

Mens det store byrådsflertal klart har afvist, at sommerhuse i kilen kan komme på tale og altså også vil afvise udvidelsen af campingpladsen, behandler Halsnæs Kommune en ansøgning fra Svend Petersen om at opføre en 944 kvadratmeter stor og otte meter høj lade/maskinhal på Kroghøjgård.

Det redegør initiativtager til indsamling af underskrifter for fredning, Susan Holvøe, for i et længere indlæg på Facebookgruppen Liselejes Fremtid. I følge Susan Holvøe er der kun sendt høringsbrev til nogle få sommerhuse på nærliggende Stenhøjvej om dette projekt, og hun og andre har undersøgt reglerne i planloven omkring bygninger i lkystnær landzone.

Susan Holvøe anfører overfor Frederiksborg Amts Avis, at området er værdifuldt landskab og at nye bygninger skal være nødvendige for jordbruget på den pågældende landbrugsejendom. Susan Holvøe har svært ved at se, at halbygningen er erhvervsmæssigt nødvendigt for Svend Petersens landbrugsdrift og henviser til, at der på en af hans egne ejendomme Muldstensgården er opført en tilsvarende bygning på 540 kvadratmeter og at en stor del af hans marker er forpagtet til en juletræsproducent.

Efter at have drøftet sagen med forvaltningen i Halsnæs Kommune har hun søgt aktindsigt i ansøgningen, som hun mener burde i en bredere høring, da Svend Petersens planer kan påvirke miljøet for hele området.