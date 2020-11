Se billedserie Kim Jørgensen, leder af bostedet Kastaniehus (tidligere Zen Huset) i Hågendrup. Fotos: Kim Larsen.

Udskældt bosted kører videre

Zen Huset har skiftet navn til Kastaniehus

- bostedet, som huser tre voksne med autisme, har også fået ny bestyrelse og ny leder

Halsnæs - 04. november 2020 kl. 06:53 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I januar trak bostedet Zen Huset store overskrifter i BT: "Ansatte på bosted delte krænkende videoer af handicappede beboere" og "Minister rystet efter afsløring af bosted: Helt forfærdeligt"

Medarbejdere havde krænket særligt én beboer på groveste vis, hvilket førte til, at Socialtilsynet krævede bostedet lukket på baggrund af en "udbredt og usædvanlig forrået kultur i personalegruppen".

Da BT skrev om sagen havde bostedet forlængst (pr. 1/9 2019) fået ny leder, som handlede på hændelserne med både bortvisninger, politianmeldelser og afskedigelse af personale.

Men trods dette traf Socialtilsynet (27/11) beslutning om at fratage Zen Huset sin godkendelse - og dermed lukke bostedet.

En beslutning som både personale og forældre til de tre beboere var chokerede over, hvilket Halsnæs Avis skrev flere artikler om i januar og februar.

Bostedet forsøgte at overbevise Socialtilsynet om, at der var rettet op på alle kritisable forhold. Da Socialtilsynet fastholdt sin afgørelse, valgte bostedet at klage til Ankestyrelsen.

I ventetiden har bostedet kunnet fortsætte sit virke.

Nyt navn og ny leder Der er nu gået godt otte måneder, siden Halsnæs Avis skrev om sagen sidst. Hvad er der mon sket siden? Vi ringede til bostedet, og blev inviteret på besøg.

Dagligdagen for de tre beboere på bostedet i Hågendrup ligner sig selv, men stedet har fået både nyt navn og ny leder.

Nu hedder det ikke længere Zen Huset, men Kastaniehus. Der er også er kommet ny leder i stolen, den tredje i rækken, han hedder Kim Jørgensen og er tiltrådt i slutningen af februar.

Den leder, som stod for bortvisninger, politianmeldelser og afskedigelser i kølvandet på de krænkende episoder, som fandt sted under bostedets første leder, har valgt at trække sig.

Hendes afløser, Kim Jørgensen, havde ingen tilknytning til bostedet, da krænkelserne fandt sted tilbage i 2019.

Han har 35 års erfaring som leder af store institutioner, senest i Egedal Kommune. Da han blev 60 år, tænkte han at tiden var inde til at prøve noget andet. Gerne et mindre sted.

"Så hørte jeg, at stedet her var på udkig efter en med ledererfaring. Der er desværre flere eksempler på private bosteder, hvor ejerkredsen har haft travlt med at trække penge ud til sig selv. Det har aldrig været tilfældet her - ikke så meget som fem flade ører. Det er sympatisk, det kan jeg stå inde for," fortæller Kim Jørgensen og fortsætter:

"Da jeg trådte til, var der 'ryddet pænt op' - og der var udelukkende ansat uddannet personale. Efter at have stukket fingeren i jorden, gik jeg i gang med at kigge på dokumentationen - hvordan vi registrerer og måler på vores indsats for beboerne i forhold til de kvalitetsstandarder, der er."

"Jeg vurderer, at vi leverer en høj kvalitet. Tonen i huset er god, og der er et rigtigt godt samspil mellem både beboere og personale. Jeg har ikke i det offentlige i mange, mange år kunnet levere den indsats, som jeg kan her i dag."

Trofaste medarbejdere Siden bostedet ved årets start ansatte 5-6 nye socialpædagoger har der ikke været udskiftning på medarbejderfronten.

"Det er da fantastisk: Ikke en eneste har forladt stedet, selvom ingen har vidst, om vi var købt eller solgt. Tænk at have sådanne medarbejdere. Og det er ellers ikke svært som pædagog at få nyt job, hvis man ikke trives," understreger Kim Jørgensen.

Har søgt ny godkendelse I stedet for at krydse fingre og vente på Ankestyrelsens endelige afgørelse om bostedet, har Kim Jørgensen og bestyrelsen valgt at søge ny godkendelse i regi af et helt nyt selskab.

Den ansøgning ligger nu i - Socialtilsynet.

Hermed er Ankestyrelsens afgørelse ikke længere afgørende for bostedets fremtid:

"Da vi rettede henvendelse om, hvornår vi kunne forvente en afgørelse, lød svaret, at de påregnede en afgørelse medio august. Den er ikke kommet endnu," konstaterer Kim Jørgensen og fortsætter:

"På en måde er afgørelsen lidt ligegyldig nu, vi ser frem til at få en nygodkendelse og starte med helt rent bord."

"Hvis Ankestyrelsen fastholder Socialtilsynets afgørelse, så har Socialtilsynets lovet os, at beboerne tarv altid vil komme i første række. De lukker altså ikke bostedet, selvom nygodkendelsen ikke er nået at komme på plads."

Du virker ret sikker på, at I får en ny godkendelse?

"Jeg kan ikke se, hvad årsagen skulle være til ikke at give en nygodkendelse. Det ville være en skandale, så ville det ikke være fagligt begrundet."

