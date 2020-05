Michael Thomsen (V) roser det politiske samarbejde og administrationens indsats i Halsnæs.

Udligning: Venstre roser samarbejde

Halsnæs - 05. maj 2020 kl. 18:02 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Halsnæs er tilfreds med udligningsreformen. Det konstaterer gruppeformand og borgmesterkandidat Michael Thomsen i en pressemeddelelse, hvor han samtidig roser det politiske samarbejde.

- Halsnæs Kommune og vores indbyggere kan være godt tilfreds med den nye udligningsreform, som er langt mere retfærdig end den tidligere ordning. Venstre Halsnæs er tilfreds med det gode samarbejde i Halsnæs Kommune. Siden 2015 har politikerne i byrådet og administrationen arbejdet med at påvirke det igangværende arbejde på Christiansborg vel nok startende med Sophie Løhdes besøg i Halsnæs Kommune for ca, 5 år siden. Her gennemgik vi mange af de skævheder og uretfærdige ordninger i den gamle måde at udligne på. Sophie Løhde var den gang minister og arbejdede bla. med udligning og offentlig effektivitet, siger Michael Thomsen.

Han sender en stor tak til politikerne i i byrådet og administrationen for at have ført det arbejde videre.

- Dette betyder bla., at der tages langt større hensyn til Halsnæs' sociale og sundhedsmæssige profil, og at vi nu ikke længere bliver "straffet", hvis vi vælger dyre foranstaltninger for vores udsatte borgere. Venstre Halsnæs er tilfreds med, at vi har et lyttende demokrati. I hvor mange lande er det muligt for byrådspolitikere og administrative medarbejdere at møde op i parlamentet, og hvor mange steder lyttes der rent faktisk, spørger Michael Thomsen.

Venstre Halsnæs er tilfreds med, at økonomien i Halsnæs Kommune nu bliver mindre anstrengt

- Med den nye ordning får kommunen bedre råd til den nødvendige velfærd. De ældre skal passes bedre og have flere aktiviteter på plejecentrene, og vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats for udsatte børn med de økonomiske og faglige udfordringer det betyder. Desuden skal vi drøfte, hvordan vi kan hjælpe arbejdsløse og ramte virksomheder videre efter Corona-krisen, lyder det fra Michael Thomsen, der sammen med partiets lokale folketingsmedlem Hans Andersen har været i tæt dialog med Venstres forhandlere om udligningsreformen.