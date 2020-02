Borgmester og Liverpool-fan Steffen Jensen (S) står lidt alene blandt nordsjællandske kommuner, der skal betale mere, mens Halsnæs får mere i forslaget til udligningsreform. Foto: Allan Nørregaard

Udligning: Halsnæs holder vejret

Halsnæs - 22. februar 2020 kl. 04:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens debatten raser om regeringens udspil til en udligningsreform med voldsom kritik fra særlig nordsjællandske kommuner, herunder naboerne i Frederikssund og Gribskov, så holder man vejret i Halsnæs.

Modsat nabokommunerne står Halsnæs til samlet at vinde 20 millioner kroner efter det regnestykke, som regeringen præsenterede i slutningen af januar med det ønske at skabe en mere ligelig fordeling mellem såkaldt rige og fattige kommuner. Siden er det haglet ned med kritik af udspillet, der er blandt andet er beskyldt for at være ugennemskueligt og for at favorisere en række vestegnskommuner med socialdemokratiske borgmestre.

Derfor har Frederiksborg Amts Avis spurgt borgmester Steffen Jensen (S), om han er nervøs for, at de kommende forhandlinger ender med et slutresultat, der er væsentligt dårligere for Halsnæs.

- Man er jo altid nervøs. Fra start af har jeg holdt på, at man skal skabe et overskueligt og objektivt system. Jeg har respekt for, at der går politik i det, men jeg ønsker et så objektivt resultat som muligt og håber selvfølgelig, at vi får det, vi skal have. Det er rarest for en borgmester og byrådet ikke at skulle ud i sparerunder, siger Steffen Jensen.

Han kan også håbe på, at nogle af de synspunkter, der i disse dage fremføres af oppositionen kan få positive konsekvenser for Halsnæs. De Radikale og Venstre har fremsat ønske om, at staten bidrager med yderligere 1,5 milliarder kroner til udligningen.

- Hvis man udvider kagen med x-antal milliarder, burde der være mere til os. Det er usædvanligt, at et liberalt parti vil føre statslige milliarder til, det er da positivt, siger Steffen Jensen.

Han tror på, at man nu efter nogle stille dage vil nærme sig nogle reelle forhandlinger.

Læs mere i Frederiksborg Amts Amts Weekend.