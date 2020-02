I Asserbo ligger 12 mega-sommerhuse side om side. Foto: Niels J. Larsen

Udleje af mega-sommerhuse kan fortsætte trods påbud

Halsnæs - 15. februar 2020 kl. 04:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejere af kæmpesommerhuse i Nordsjælland kan fortsætte med at leje ud på livet løs, selv om de fra Erhvervsstyrelsen har fået varsel med påbud om at stoppe ulovlig erhvervsmæssig udlejning. Alle 14 ejere, der modtog brev om dette fra Erhvervsstyrelsen i december har nemlig indklaget påbuddet for Planklagenævnet, og klagerne har opsættende virkning.

- Klager over styrelsens afgørelse har opsættende virkning, hvilket indebærer, at udlejerne kan udleje deres sommerhuse som hidtil, mens klagesagen behandles, oplyser Erhvervsstyrelsen i et svar til Frederiksborg Amts Avis.

De 14 sager er første runde af i alt 60 klagesager, som Erhvervsstyrelsen har modtaget om store sommerhuse. Otte af de 14 sager omhandler sommerhuse i Halsnæs Kommune, og styrelsen har yderligere fire klagesager liggende fra Halsnæs, hvor der på den tidligere Asserbohus-grund er opført i alt 12 luksussommerhuse.

Her ligger blandt andet et hus med 274 kvadratmeter med ni soveværelser, spa, pool og vandrutsjebane, som udlejes via Viborg-firmaet Luksussommerhuse.dk, der anfører, at huset er tilgængelig for erhvervsudlejning. Det er et af disse huse, som Erhvervsstyrelsen mener bryder den danske sommerhuslov, som foreskriver, at sommerhuse ikke må være udlejningsmaskiner, men i et vist omfang skal benyttes af ejeren selv.

I et brev til ejeren hedder det således: »Erhvervsstyrelsen har på baggrund af de samlede omstændigheder i jeres sag vurderet, at I fra 2016 til 2018 har udlejet jeres sommerhus erhvervsmæssigt uden at have den fornødne tilladelse hertil (...) Erhvervsstyrelsen varsler hermed et påbud om ophør af den ulovlige erhvervsmæssige udlejning af jeres sommerhus.«

Luksussommerhuse.dk har samme adresse i Viborg som firmaet Skanlux, der har opført de mange megasommerhuse. I alt har Luksussommerhuse.dk 40 huse til leje i Nordsjælland. De 15 ligger i Halsnæs, der er 13 ved Vejby Strand, syv i Tisvilde, tre ved Gilleleje og to i Hornbæk.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.