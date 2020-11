Se billedserie Nedtagningen af overdækningen på det kontroversielle stillads startede fredag, men i følge 3F?s lokalafdeling er det foregået på en måde, der både bryder arbejdsmiljøloven og flere påbud. Privatfoto

Uden sikkerhed og i strid med påbud: Nu er toppen pillet af stillads

BYGGERI: Opførelsen af et stillads på Ølsted Skole har vakt stor kritik, og det samme er tilfældet, nu hvor overdækningen på stilladset pilles ned. Det sker nemlig ikke efter reglerne.

Halsnæs - 07. november 2020 kl. 07:31 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et utal af påbud mod Henneberg Stilladser har bremset byggeprojektet på Ølsted Skole, som i uger har ligget stille hen. Men fredag dukkede arbejdere fra stilladsvirksomheden op på byggepladsen og begyndte nedtagningen af overdækningen på stilladset, som både fagforeningen 3F, brancheforeningen Stilladsarbejdernes Landsklub og Arbejdstilsynet har rejst kritik af. Problemet er bare, at nedtagningen skete på en måde, som i følge en repræsentant fra 3F, der var til stede på skolen, er i strid med arbejdsmiljøloven og de påbud, som virksomheden har fået.

- Arbejdet er et direkte brud på de påbud og forbud, som virksomheden har modtaget, og vi mener, at det er direkte i strid med arbejdsmiljøloven, siger Niclas Bannebjerg Nanboe, faglig medarbejdere for 3F Frederiksværk/Frederikssund på inden for grønt område og byggeri.

- Det er væsentligt sikrere at være i nærheden af skolen, nu hvor overdækningen er væk. Men metoden, man har brugt til at fjerne den med, anfægter vi.

Ingen sikkerhed 3F dukkede op på byggepladsen omkring klokken 11. Her mødte dem et syn, hvor 3-4 medarbejdere fra stilladsvirksomheden gik rundt i op mod 14 meters højde uden nogen former for sikkerhedsudstyr. De læssede plader ind i et tungt bur, som var sat op på stilladsetst top.

- Vi har både film og video, som viser, at de hverken var sikret kollektivt eller individuelt, siger Niclas Bannebjerg Nanboe.

Flere medarbejdere gik rundt i 12-14 meters højde oven på overdækningen og pillede den ned. Det skete uden nogen former for sikkerhedsforanstaltninger. Privatfoto

Han gør det klart, at en kollektiv sikring er at foretrække. Her bygges et fundament, som arbejderne kan stå på, mens de piller overdækningen ned, så de ikke skal gå på overdækningen, der består af plasticplader.

- Alternativt skal arbejderne fastgøres i sele, men ingen af delene var tilfældet, da vi kom.

Først da 3F havde observeret situationen i et stykke tid, begyndte stilladsarbejderne at sætte sig fast på en faldsikring.

- Vi retter henvendelse til dem, og jeg kan godt mærke på stemningen, at de ikke er begejstret for at se os. Så for at undgå konfrontation trækker vi os. Det er en sag mellem myndighederne og dem. Men vi har gjort dem opmærksom på, at vi sender endnu en anmeldelse til Arbejdstilsynet, siger Niclas Nannebjerg Nanboe.

Nyt omfattende påbud Tilsynet har i forvejen oparbejdet en omfattende sagsmappe på Henneberg Stilladser, der hyret ind som underentreprenør på den ud-, til- og ombygning af Ølsted Skole, som skal gøre skolen klar til at rumme alle klassetrin fra 0. til 9. klasse. Siden august har tilsynet mindst fem gange været på tilsynsbesøg, og det har kastet et forbud og over ti påbud af sig.

Det seneste og mest omfattende påbud fik Henneberg Stilladser, efter Arbejdstilsynet den 28. oktober var forbi byggepladsen. Selv om stilladset og arbejdet har været i gang siden august, så er det Arbejdstilsynets vurdering, at stilladets og overdækningen stadig ikke var opstillet, så det kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

»Virksomheden påbydes at sikre, at stilladskonstruktion er opstillet forsvarligt og kan anvendes efter hensigten og under hensyn til arbejdets art, fastgørelsesforhold, påregnelige belastninger, herunder vejrforhold og andre forhold der måtte have betydning for stilladset og teltoverdækningens stabilitet og bæreevne«, lyder det i påbuddet.

Her lister tilsynet mindst 11 punkter, hvor stilladset ikke er forsvarligt konstrueret.

»Arbejdstilsynet vurderer at anvendelsen af stilladset med teltoverdækningen er forbundet med risiko for betydelig fare og alvorlig personskade, f.eks. knoglebrud, større sårskader m.v. hvis stilladset på grund af de nævnte fejl og mangler kollapser under brug«, lyder det fra tilsynet.

Både Arbejdstilsynet, 3F og Stilladsarbejdernes Landsklub har ønsket at se konstruktionsberegninger på stilladset, så det fremgår, hvor stabilt og stærkt det er. Men Henneberg Stilladser har stadig ikke fremlagt nogen tal. Privatfoto

Kræver beregning I påbuddet kræver Arbejdstilsynet, at Henneberg Stilladser laver en konstruktionsberegning på stilladset, så det fremgår, hvad det kan holde til. Den beregning har 3F Frederiksværk/Frederikssund og Stilladsarbejdernes Landsklub længe efterspurgt, men stilladsvirksomheden har gentagne gange udskudt at fremlægge den.

- Den burde have ligget der, inden arbejdet i sin tid blev påbegyndt, og man burde ikke have påbegyndt nedtagningen, før den lå klar. Det fremgår af det seneste påbud fra Arbejdstilsynet, siger Niclas Bannebjerg Nanboe.

- Totalentreprenøren havde anbefalet, at det her forløb blev afsluttet forsvarligt, men det ikke sket, kan vi konstatere. Man har i løbet af fredag fjernet hele tagkonstruktionen, og det virker mest af alt som en panikhandling eller et forsøg på at redde røven. Det virkser som om, at logikken har været, at der uden overdækning, intet problem er.

De mange påbud og den store kritik af stilladsarbejdet har allerede ført til, at totalentreprenøren på projektet, T.T. Tømrer og Snedkervirksomhed, valgte at droppe Henneberg Stilladser til de videre etaper af byggeriet. En beslutning, som bygherren på det 25 millioner kroner store projekt, Halsnæs Kommune, efterfølgende har bakket op.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Halsnæs Kommune, og Arbejdstilsynet har ikke ønsket at udtale sig i en verserende sag.