UKCs telefoner er åbne for unge, som har det hårdt

Efter flere måneder uden skolegang, foreningsliv og sociale arrangementer har Unge- og Kulturcentret i Frederiksværk åbnet en hotline for unge, som har brug for at snakke med en voksen i den hårde coronatid.

- I forbindelse med coronanedlukningen har vi lavet en hotline for de unge, så de har mulighed for at kontakte os, hvis de har brug for at snakke. De kan i øjeblukket ikke se nogen, og vi er nervøse for, at deres ensomhed kommer til at fylde alt for meget, siger Lene Japsen fra UKC.