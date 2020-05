UKC åbner igen mandag

Det bliver i følge formand for UKC, byrådsmedlem Frederik Germann (V), en »blød åbning« for klubtilbuddene efter myndighedernes retningslinjer og kun for elever der går i 6.-10. klasse.

- Det bliver så dejligt for kommunen og de mange unge igen. I Venstre er vi glade for, at der i den udvidede genåbningsplan er en åbning for alle op til 18 år som kan benytte UKCs klubtilbud og Ungdomsskolens undervisningshold igen kan åbne, siger Frederik Germann.