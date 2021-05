Tyveri fra varebil

Nordsjællands Politi fik tidligere på ugen anmeldelse om tyveri af buskryddere fra en varevogn parkeret i Høje Tøpholm, Hundested.

Tyven havde i den forbindelse klippet låsen over til en værktøjskasse for at få fat i buskrydderne på bilens åbne lad.

Tyveriet er sket i tidsrummet mandag klokken 17.00 til tirsdag klokken 06.45.