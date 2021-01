Tyven kom ind ad bagdøren

Tirsdag klokken 12.28 anmeldte en medarbejder fra Bang og Olufsen på Nørregade i Frederiksværk, at han imellem klokken 09.30 og 09.40 havde fået stjålet sin iPhone 12, der havde ligget på et bord.

Medarbejderen var på stedet for at lave kontorarbejde, da en fremmed mand var gået ind af en bagdør. Medarbejderen havde sagt, at der var lukket, hvorefter den fremmede var gået fra stedet. Medarbejderen gik derefter en tur på lageret, og da han kom retur, var den fremmede mand der igen, hvorfor han igen blev fortalt, at der var lukket. Sidenhen opdagede medarbejderen, at telefonen var væk.