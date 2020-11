Tyve var tidligt på spil hos købmand

Onsdag morgen klokken 08.01 blev det anmeldt fra Spar-købmanden på Sandet.

Helsingevej i Karsemose, at der tidligt om morgenen imellem klokken 04.46 og 04.55 var blevet stjålet varer fra en udendørs varegård, som to personer havde skaffet sig adgang til ved at lægge et hegn ned.