Medarbejderne mødte op i lederhosen og folkedragt til stor fornøjelse for beboerne

Artiklen: Tyrolerstemning over Solhjem

Tyrolerstemning over Solhjem

Og på Plejecenter Solhjem i Melby er man ganske konstruktive, således er det planlagt, at rejse verden rundt i 2021, og besøge et nyt land hver måned. Den første 'rejse' gik til Østrig, som blev besøgt med alle sanser.

Når verden er lukket ned og vi som mennesker aldrig helt bliver helt færdige med at rejse og opleve, så må der opfindes alternativer.

Den første dag gik med filmen 'Sommer i Tyrol' på det store lærred med popcorn og cola. Mange havde set den klassiske film før, men fik genopfrisket den skønne film med den dejlige musik. Og Østrig er jo et smukt land, og filmen satte gang i beboernes erindringer og tidligere ferier til Østrig, både sommer og vinter.

Og samme eftermiddag blev det såmænd til en bustur i den hjemlige og autentiske snestorm der gav lidt kulde i kinderne. Her gik turen til bl.a. Tisvildeleje og Lynæs, hvor udsigten ud over Kattegat blev nydt.

Igen satte det gang i erindringerne blandt beboerne der fik gode snakke om Østrig samt det at rejse og opleve.

Ingen rejse til Østrig uden en Tyroler-fest. Og selv med strenge corona-restriktioner, så lykkedes det at holde en fantastisk fest, hvor medarbejderne mødte op i lederhosen og folkedragt til stor fornøjelse for beboerne. Bordene var pyntet flot med lys og østrigske flag, samt billeder fra Østrig til inspiration til gode snakke.

Som to kvindelige beboere sagde, så er han jo en rigtig charmør. Billederne af Hansi Hinterseer blev da også taget med tilbage til egen bolig efter festen. Feriens sidste aften blev sluttet af med østrigsk jägerthe, en god stærk toddy, perfekt at gå i seng på.

Næste stop Amerika

"Tilbagemeldingerne fra 'Østrig-ugen' har fantastiske og meget positive", fortæller områdeleder Rikke Wagner Ludwig, og hun løfter samtidig sløret 'turen' i februar:

"Vi glæder os rigtig meget til at besøge 'Amerika', vi ved allerede nu at der skal serveres burgere, pommes frites og hotwings. Og mon ikke vi også skal have gang i nogle frituregryder, det kommer man vist ikke udenom med amerikansk mad", lød det fra Rikke Wagner Ludwig.