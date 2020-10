Peter Bredgaard(tv.), Michael Harjo Schmidt og Steffen Jensen glæder sig over, at GlobalConnect nu udruller fiber til op mod 8.000 husstande i Halsnæs Kommune. Foto: Kasper D. Dønbo

Tusindvis får bedre net: Nu udrulles fiber i Halsnæs

Halsnæs - 02. oktober 2020 kl. 14:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Omkring 8.000 husstande i Halsnæs Kommune kan se frem til hurtigere og bedre bredbånd. Det har Halsnæs Kommune og virksomheden GlobalConnect fredag eftermiddag offentliggjort på et pressemøde i Liseleje. Her præsenterede parterne en større plan for udrulning af fibernet i en række af de områder i kommunen, der hidtil af haft dårlig internetdækning.

- Det har været en tilbagevendende opgave for os at sikre bedre bredbånd i Halsnæs, hvor rigtige mange virksomheder og borgere ikke har bredbånd, der er hurtigt nok. Vi har arbejdet på det i mange år, men der er intet sket. Derfor er det afgørende for at få Halsnæs med ind i fremtiden, at der nu er nogen, som vil investere i at lægge fiber. Det bakker vi selvfølgelig op om, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, og fortsætter:

Bredbånd OneFiber ejer fiberinfrastrukturen, dvs. de centraler og alle de kabler de lægger i jorden, men du kan selv vælge, hvilken udbyder du vil indgå en aftale med.

Onefiber er en del af OpenNet aftalen som giver andre udbydere mulighed for at tilbyde og sælge internet og/eller TV/Streaming-pakker. OneFiber har pt. aftaler med Telia, Telenor og Kviknet og laver løbende aftaler med nye udbydere.

Du kan pt. få hastigheder op til 1 Gigabit (1000 Mbit), hvilket er mere end rigeligt til de fleste.

Tilmelding og interessetilkendegivelse sker på onefiber.dk, hvor du kan taste din adresse ind.

Efter tilmelding, laver Onefiber en besigtigelse hjemme hos dig, hvor det bl.a. aftales hvor fiberen skal ind i huset og om der skal graves eller fiberen kan skydes ind til huset. - I disse tider og i et moderne samfund generelt, hvor flere både arbejder hjemmefra og fra arbejdspladsen, er det en nødvendig med godt internet.

En lækkerbisken GlobalConnect er et førende teknologi- og datakommunikationsselskab i Nordeuropa, som levere højhastigheds fibernetværk til virksomheder og private i Danmark, Norge, Sverige og Nordtyskland. I Danmark går de under navnet OneFiber, og virksomheden anslår, at omkring 1.700 husstande i Liseleje og omegn i projektets første fase vil kunne få bedre bredbånd.

Det samlede potentiale er dog langt større.

- Rent praktisk ser vi på cirka 8.000 husstande som ikke har ordentligt internet. Og det tal kan med tiden blive større, siger Peter Bredgaard fra GlobalConnect.

De cirka 8.000 husstande er fordelt på 24 delprojekter med blandt andre: Liseleje, Nødebohuse, Kikhavn, Hald, Galgebjerg, Præstelodden, Melby, Ølsted, Asserbo og Sølager.

Peter Bredgaard redegjorde for, at 94 procent af Danmarks befolkning har adgang til internet på mindst 100 mbit, men i Halsnæs er det kun 56 procent af husstandene, som har så hurtigt bredbånd. Det efterlader 44 procent med utilstrækkelige forbindelser.

- For en virksomhed som os, er det en lækkerbisken. Her er relativt tætte byområder, hvor vi kan lægge fiber ned, så folk kan komme fra utidssvarende og ustabile forbindelse til meget hurtigere bredbånd, siger Peter Bredgaard.

Én mand med stor betydning Parterne har været i dialog i flere måneder, men samarbejdet kan i virkeligheden spores tilbage til én enkelt mand i Liseleje. Blandt tilhørerne til pressemødet stod Michael Harjo Schmidt fra Liseleje, som i fire år har arbejdet på at få bedre bredbånd til byen. Han stod for at tage den første kontakt til GlobalConnect, som nu har ført til en større udrulning af fibernet i kommunen.

- Michael har haft helt afgørende betydning, siger Steffen Jensen.

En påstand, som Peter Bredgaard bakkede op om.

- Når 900.000 husstande i Danmark ikke har fibernet, så er der mange steder at starte. Derfor er det ofte der, hvor folk henvender sig, vi ender med at begynde. Der ved vi, at der er grobund, interesse og ildsjæle, siger han.