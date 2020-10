Se billedserie Besøgsgården ved Vinderød var tvangslukket til juni - og derefter væltede turisterne ind.

Turistsæsonen: Fra nedlukning til stor turiststrøm

Halsnæs - 22. oktober 2020 kl. 18:55 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen

2020 har på mange måder været et underligt år, og på turismefronten var sæsonstarten i foråret præget af tvungne nedlukninger og dermed risiko for større tab af indtjening.

På besøgsgården Grønnehavegaard ved Vinderød plejer der at komme op mod 8.000 gæster på en normal sæson, og det antal kan være inden rækkevidde i år, selv om åbningen var udsat et par måneder, fortæller Dina Schierning, der tilhører den ældre generation på den familieejede besøgsgård.

"Vi forlænger sæsonen med nogle flere weekendåbninger frem til jul, og dermed kan vi komme godt i mål. Men 2020 har da været præget af en lang nedlukningsperiode i foråret, så vi først måtte åbne til skolernes sommerferie. Det betød tilmed en masse aflysninger fra de børnehaver og skoler, der plejer at komme på besøg, hvilket blev dækket ind med hjælpepakke. I sommerferien skal jeg til gengæld love for, at der kom gæster igen, mange gæster," fortæller hun og tilføjer at coronarestriktioner medførste en del logistisk arbejde med at sikre korrekt max-antal gæster fordelt rundt på gårdens flere hektar store areal.

Markant nedgang i besøgstal For Industrimuseet Frederiks Værk inklusive Knud Rasmussens Hus har coronaperioden betydet langt færre gæster end tidligere år. "Besøgstallet på museerne plejer at være omkring 25.000 om året, men her i 2020 skal vi nok være heldige, hvis vi når at runde de 18.000," melder museumschef Frank Allan Rasmussen. Efter genåbningen i sommer har forskellige kulturvirksomheder fået støtte til 50% rabat på billetpriserne, hvilket skubbede til folks interesse for at opleve historien, mener museumslederen. "Det gav trængsel mange dage, restriktioner og afstandskrav gjorde, at der i Knud Rasmussens Hus kun måtte lukkes 20 gæster ind ad gangen, mens kravene var noget anderledes på Krudtværksmuseet, hvor en stor del af udstillingsaktiviteten foregår ude i det fri. Museumsbutikkerne har haft et godt salg, og det hænger måske sammen med den lavere entrepris - at gæsterne har spenderet lidt ekstra på indkøb, når entrebilletten var billig," fortæller Frank Allan Rasmussen og fortsætter med et hint til beslutningstagerne på Christiansborg om at målrette eller strømline hjælpepakkerne noget mere for at gøre det lettere at navigere i "junglen" af tiltag - hvis altså coronarestriktioner også vil præge den kommende turistsæson.

En opfordring Og det skal vi måske indrette os på, lyder det fra Christian Warrer, Sandskulpturfestivalen og Hundested Erhverv: "Covid-19 kan komme til at sætte sit præg på 2021-sæsonen, og belært af erfaringer fra i år, hvor ordningen med gratis færgeture i juli boostede turismen på Hundested Havn især i juli, kan det næste år være en god idé at sprede eventuelle støtte- og hjælpeordninger over en længere periode. F.eks. inkludere juni og august, fremfor kun skolernes sommerferie, hvor der i forvejen er mange turister. Og sommeren viste, at mange danskere netop holdt ferie hjemme, hvilket måske også bliver tilfældet næste år." Det lokalvalgte folketingsmedlem Rasmus Stoklund (Soc.dem.) var på Hundested Havn en af de travle sommerdage og kan godt se ideen med at sprede ordninger over en længere periode, hvis hjælpepakker også skal bringes i spil næste år. "Som at sprede smørret ud over et større stykke brød, frem for en omgang tandsmør på et lille stykke - det giver mening ikke kun at sætte ind i højsæsonen, og det vil jeg tage med mig til Christiansborg. Det skulle gå lidt hurtigt med hjælpepakkerne, det var ukendt terræn, og det er meget muligt at de kan skrues sammen på en anden måde, hvis pakkerne også skal rulles ud næste år," lyder fra Rasmus Stoklund.

