Venstres medlemmer i Halsnæs skal vælge med Thomas Møller Nielsen(tv.) og Michael Thomsen(th.)

Tronskifte i Venstre: Valget står mellem Michael og Thomas

Halsnæs - 29. maj 2018 kl. 09:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 17 år med Steen Hasselriis som spidskandidat står Venstre i Halsnæs over for et tronskifte. I dag skal partiets medlemmer vælge mellem de to nuværende byrådsmedlemmer Michael Thomsen, 47, og Thomas Møller Nielsen, 47, til fremadrettet at stå i spidsen for partiet til kommunalvalget i 2021.

Det foregår på et opstillingsmøde på Ølsted Kro, hvor de to kandidater får ti minutter til at præsentere sig selv, inden der skal sættes et kryds ud for en ny spidskandidat.

- Det bliver en stor dag, og jeg regner med, at der bliver helt fyldt til mødet, siger Steen Hasselriis.

De to Venstremænd blev begge valgt ind i byrådet i Halsnæs i 2013, da Steen Hasselriis blev den første Venstre-borgmester i den sammenlagte kommune.

Michael Thomsen har siden varetaget hvervet som gruppeformand, været udvalgsformand to gange og siddet i en stribe forskellige udvalg. Den 47-årige bygningskonstruktør var også den første til at melde sit kandidatur til posten som ny spidskandidat. Det skete i februar i år.

- Det har været en lang modningsproces at nå frem til det valg. Ret tidligt efter, at jeg var startet i byrådet kom de første opfordringer til at tage over efter Steen, når han på et tidspunkt ikke ønskede at være spidskandidat mere. Dengang ønskede jeg bare at finde ud af, om politik var sjovt, og rystede på hovedet. Men nu er tanken modnet. Muligheden er der, den er spændende, og jeg har tænkt mig at gribe den, siger Michael Thomsen.

Thomas Møller Nielsen trådte allerede i sin første byrådsperiode ind i Økonomiudvalget og blev samtidig formand for Halsnæs Forsyning. Begge poster har han bibeholdt siden 2014, og han har samtidig haft plads i flere udvalg.

Den 47-årige selvstændige erhvervsdrivende driver til daglig Sko og Nøgleservice og gjorde det i marts klart, at han stillede op til kampvalg om pladsen som spidskandidat.

- Det er vigtigt, at folk ser perspektiver for fremtiden i en ny spidskandidat. Vi står over for starten på en ny borgerlig periode og skal finde et nyt borgerligt anker, som skal fæstne sig i det borgerlige Halsnæs og de mennesker, som synes, det kunne være spændende med en anden type, end vi har været vant til. Der føler jeg, at jeg er et oplagt emne, siger Thomas Møller Nielsen og slår fast, at en spidskandidat skal kunne forene de borgerlige kræfter.

