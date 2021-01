Flag og rød løber er fra en tidligere lejlighed, men der var lettelse på Løvdalen mandag over nyheden om at ingen var testet Corona-smittet. Foto: Niels J. Larsen

Trods uheldig vikar - ingen smittede på plejecenter

Hverken beboere eller det øvrige personale på afdeling Valmuen på Plejecenter Løvdalen i Frederiksværk er blevet smittet med Corona-virus, efter at en smittet vikar i sidste uge arbejdede på afdelingen.

Som Frederiksborg Amts Avis skrev i sidste uge, var en medarbejder fra et vikarbureau på arbejde tirsdag på plejecentret, hvorefter hun senere på dagen blev konstateret Corona-smittet ved en lyntest i Helsingør, da hun skulle på besøg i Sverige, hvor hun kommer fra.

Tilsyneladende har værnemidlerne forhindret smitte, og dermed ser det igen ud til, at man i Halsnæs har undgået et større smitteudbrud på et af kommunens plejecentre. Tidligere har der været enkelte tilfælde på Løvdalen og flere på Hundested Plejecenter, hvor der i den anledning blev indført besøgsforbud.