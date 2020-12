Se billedserie Mille Food har produceret og eksporteret modermælkserstatning på fabrikken i Hundested siden 2018 og forventer i år at kunne leverer det første regnskab med overskud på bundlinjen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trods corona og skandale: Mille Food på vej med historisk godt regnskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods corona og skandale: Mille Food på vej med historisk godt regnskab

Halsnæs - 15. december 2020 kl. 04:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

For første gang i virksomhedens historie kan Mille Food A/S, der producerer og eksporterer modermælkserstatning, notere grønne tal på bundlinjen. Overskuddet er ikke mindre imponerende af, at det er blevet en realitet i et år, hvor den nye coronavirus har bragt hele brancher og lande i knæ.

Læs også: Mille Food får ny direktør

- Vi er begyndt at kigge på årsrapporten for 2020 og på trods af coronakrise, kan jeg godt afsløre, at det er vores bedste år. Vi har til dato ikke haft et år med overskud, men det har vi i år. Bundlinjen bliver vores historisk bedste, siger Christian Dehlholm til Frederiksborg Amts Avis.

Efter et hæsblæsende år som administrerende direktør i Mille Food, forlader han nu sin stilling, fordi han er udset en plads et andet sted i Mille-koncernen.

Virksomheden kom første gang på lokale læber, da de købte den tomme Uno Medical-fabrik i slutningen af 2016, og Mille Food kunne sende første last af modermælkserstatning af sted med pomp og pragt i 2018, hvor både ambassadører og ministre så til. Men de første produktionsår har ikke givet positivt afkast. I 2018 lød underskuddet på 1,4 millioner og i 2019 stod 13.1 millioner skrevet med røde tal. Et utilfredsstillende resultat kaldte ledelsen det i virksomhedens årsrapport fra 2019.

Her fremgår det også, at ledelsen forventer et pænt overskud i 2020, men Christian Dehlholm ønsker endnu ikke at gå i detaljer med eller bidrage til gætterier om, hvad årets plus lyder på.

Det forventede overskud skal desuden ses i lyset af, at Mille Food i slutningen af 2019 var centrum for en mindre skandale, da en række besøg fra Fødevarestyrelsen afslørede, at virksomheden havde store problemer med dokumentationen af et bestemt protein i deres produkter. Virksomheden måtte destruere produkter for cirka 12 millioner kr., og da Fødevarestyrelsen i samme ombæring lukkede for Mille Foods eksport, måtte virksomheden også indstille produktionen.

Det var i kølvandet på problemerne, at ledelsen blev skiftet ud, og Christian Dehlholm trådte til. Hans opgave har været at få Mille Food på rette kurs, men han vil ikke alene tage æren for virksomhedens genoprejsning.

- Vi har fået en ny ledergruppe ind, som er hentet fra forskellige store danske industrivirksomheder. De har bragt en masse erfaring ind i Mille og har set nogle steder, hvor man har kunne optimere og forbedre produktion, processer og planlægning, siger Christian Dehlholm.

relaterede artikler

Virksomhed gav kæmpe donationer under coronakrise 26. november 2020 kl. 04:07

Mille Food følger dødelig virus nøje 30. januar 2020 kl. 04:40

Mille Food får grønt lys: Må eksportere til Kina igen 13. november 2019 kl. 10:44