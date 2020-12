Trods bundplaceringer: Borgmester mener kommmunen er erhvervsvenlig

Inden for få uger er to landsdækkende undersøgelser af kommunernes ejendoms- og erhvervsvenlighed blevet offentliggjort, og Halsnæs Kommune må tage til takke med placeringer i den tunge ende af begge lister. Hos EjendomDanmark indtager Halsnæs en lidet flatterende sidsteplads som nummer 98, mens Dansk Industri rangerer Halsnæs på en 88. plads.

- Det betyder ikke meget for mig, om vi er nummer 10 eller 90. Det, der betyder noget, er den daglige tilgang til erhvervslivet, og der oplever jeg, at vi har en god dialog og et godt samarbejde med det lokale erhverlivsliv. Samtidig har vi historisk mange ansøgninger om at investerer i kommunen, siger Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.