Trine Torp, her på besøg hjemme i Hundested ved Knud Rasmussens Hus, er genvalgt som spidskandidat for SF. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trine Torp atter i top Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trine Torp atter i top

Halsnæs - 30. november 2020 kl. 10:57 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

SF-Nordsjælland har genvalgt folketingsmedem Trine Torp, Hundested. som spidskandidat i forbindelse med at partiet har valgt kandidater til folketingsvalget, hvis der skulle blive afholdt valg inden for de næste to år.

Trine Torp blev nummer et ved urafstemningen blandt medlemmerne.

- Vi er glade for at Trine har valgt at genopstille til en ny periode, da hun arbejder hårdt for vores værdier og samtidig er godt inde i stoffet og ikke mindst hendes mærkesager. Hun er samtidig vores spidskandidat, siger Jørgen Ekstrøm Jakobsen, formand for SF-Nordsjælland.

Trine Torp, 50 år, har været medlem af Folketinget for SF siden 2015 efter at have siddet i byrådet for partiet fra 2009 til hun efter parti-reglerne forlod byrådet, da hun kom i Folketinget.

Hun sidder i Folketingets præsidium som 4. næstformand og er medlem af Social- og Indenrigsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens § 71, Udvalget for Forretningsordenen og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Hun er psykiatri- og socialordfører.

Udover Trine Torp blev Peter Westermann nummer to på SFs liste. De øvrige kandidater vil stå på stemmesedlen i denne rækkefølge: Anna Ockelmann, Stefan Skrubbeltrang og Dorte Nørbo.

- Ved sidste Folketingsvalg fik SF et mandat i Nordsjælland, men tidligere har vi haft to mandater. Så med et godt valg er det ikke umuligt på ny at få to kandidater fra Nordsjælland i Folketinget, siger Jørgen Ekstrøm Jakobsen.