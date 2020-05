Trine Torp (SF) - vigtigt at hjælpe kommuner med udsatte borgere.

Trine Torp: Flere penge til de som har mindst

Halsnæs - 05. maj 2020 kl. 13:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lokale folketingsmedlem for SF Trine Torp glæder sig også over, at udligningsaftalen sikrer flere midler til Halsnæs. SF er en del af det brede flertal, der har indgået aftalen.

- For SF har det været vigtigt, at vi lykkedes med at give bedre økonomi til kommuner, der har mange børn, voksne og familier, der af forskellige årsager har brug for støtte og hjælp. De kommuner løfter et vigtigt ansvar, og skal ikke straffes økonomisk, siger Trine Torp i en pressemeddelelse,

Her slår hun fast, at det for SF har været vigtigt at hjælpe de kommuner som tager et særligt ansvar med at hjælpe udsatte borgere, førtidspensionister eller som har mange børn med særlige behov. Hun noterer at aftalen betyder, at Halsnæs Kommune samlet får 38 mio. mere, når finansieringstilskuddet er regnet med.

- Det har været helt nødvendigt, at sikre flere penge til de kommuner, der har haft mindst og har haft dårligst muligheder for at investere i daginstitutioner, folkeskoler, natur og ikke mindst til at løfte socialpolitikken. For mig personligt har det været vigtigt, at sikre, at børn og unge få mere lige muligheder alle steder i landet, siger Trine Torp.