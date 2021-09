Tricktyve på spil: Stjal kort og kontanter

Nordsjællands Politi har udsendt signalement af to gerningsmænd efter anmeldelse om tricktyveri i Frederiksværk.

En 86-årig mand fra Frederiksværk anmeldte torsdag morgen, at han og hans kone dagen før havde været udsat for tricktyveri. Ægteparret havde befundet sig på Havtornvej onsdag omkring klokken 11, da to personer henvendte sig til dem på et fremmedsprog, iblandet enkelte engelske gloser.

Imens de to mænd forsøgte at tale med parret, stod de helt tæt op af manden, og han opdagede efterfølgende, at hans pung var blevet stjålet. Pungen indeholdt diverse kort og kontanter, oplyser politiet, der beskriver de to personer som

A: mand, ikke etnisk dansk af udseende, 50-55 år, 170-175 cm, fedladen af bygning, lys i huden og med kort sort hår. Talte fremmedsprog.

B: mand, ikke etnisk dansk af udseende, 20-25 år, 170-175 cm, almindelig af bygning, lys i huden og med kort sort hår. Talte fremmedsprog.

Politiet kan tippes på tlf. 114.