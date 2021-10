Borgere over 85 år kan nu få tredje vaccinestik mod COVID19 i Hundested eller Frederiksværk. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Tredje stik til borgere over 85 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tredje stik til borgere over 85 år

Halsnæs - 08. oktober 2021 kl. 13:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Nu kan borgere over 85 år få tredje vaccinationsstik mod COVID19 I Halsnæs. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Onsdag den 13. oktober og de efterfølgende fire onsdage kommer personale fra Region Hovedstaden således til henholdsvis Storebjerghallen i Hundested og Rådhussalen i Frederiksværk, hvor borgere i aldersgruppen 85 plus har mulighed for at blive revaccineret mod COVID19.

I Storebjerghallen i Hundested kan borgere blive vaccineret i tidsrummet fra klokken 9-13, mens det i Rådhussalen i Frederiksværk er i tidsrummet fra 16-20.

"Ønsker du at gøre brug af den lokale vaccinationsmulighed her i Halsnæs, skal du blot møde op på et af de to vaccinationssteder i åbningstiden. Husk at medbringe dit gule sundhedskort," skriver Halsnæs Kommune.

Transport til vaccination Man skal som borger i udgangspunktet selv sørge for transport til og fra vaccinationsstedet. Har man ikke mulighed for selv at transportere sig til vaccinationsstedet, opfordres borgerne til at søge hjælp hos pårørende, naboer mv.

Har man varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan man søge om hjælp til transport. Det sker ved at kontakte Kontaktcentret i Halsnæs Kommune fra mandag den 11. oktober på telefon: 4778 4000.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere over 85 bliver vaccineret med et tredje stik mod COVID19. Med revaccinationen opnår man en bedre og længerevarende beskyttelse, ligesom risikoen for et alvorligt forløb mindskes, hvis man bliver syg.

Vaccinationsdatoer er 13/10, 20/10, 27/10, 3/11 og 10/11. Inden længe ventes det at tilbud om tredje vaccinestik på landsplan udvides til at gælde alle over 65 år.