Se billedserie Haletudser, Guldsmede og Rejer må ikke møde i Frederiksværk Børnehus i disse dage på grund af et tilfælde af covid-19 hos et vuggestuebarn. Arkivfoto: Kim Larsen.

Tre vuggestuegrupper lukket ned pga. covid-19

Et vuggestuebarn i Frederiksværk Børnehus er blevet testet positiv for covid-19

Halsnæs - 17. november 2020 kl. 11:36 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Mandag morgen fik Halsnæs Kommune melding om, at et vuggestuebarn i Frederiksværk Børnehus er testet positiv for covid- 19.

Kommunens kriseberedskab besluttede på et møde mandag eftermiddag at lukke børnehusets tre vuggestuegrupper ned, da børn og personale her betragtes som 'nære kontakter'.

Det øvrige Frederiksværk Børnehus har fortsat åbent.

Forældre med børn i de berørte grupper (Haletudserne, Guldsmedene og Rejerne) har i et brev fået besked om, at deres børn ikke må møde ind i dagtilbud tirsdag.

Forældrene opfordres til at reservere to covid-19 test med to dages mellemrum.

Børn må møde i vuggestue igen efter første negative test, hvis barnet ikke har symptomer på covid-19.

Børn, som ikke bliver testet, må tidligst møde fredag 20. november - og kun hvis barnet ikke har haft nogen symptomer.

Også personalet i de tre vuggestuegrupper skal testes negative for covid-19, før de kan møde på arbejde igen.

Forældre til de øvrige børn i Frederiksværk Børnehus opfordres til at være ekstra opmærksomme på symptomer den kommende tid.

Det er første gang, at det i Halsnæs Kommune har været nødvendigt at lukke hele grupper ned i et dagtilbud som følge af covid-19, oplyser direktør Niels Milo Poulsen:

"Vuggestuebørn har mere nærkontakt med både voksne og andre børn end f.eks. store skoleelever. Med så små børn er det ikke muligt at overholde afstandsregler, så der er mange nære kontakter. Derfor er det nødvendigt at lukke alle tre vuggestuegrupper ned for at stoppe smittespredningen," siger Niels Milo Poulsen.

Plejecentre er gået fri Mens der nu har været smittetilfælde i både skoler og dagtilbud i Halsnæs Kommune, så er plejecentrene hidtil gået fri.

"Vi er lykkelige for, at vi ikke har fået udbrud på plejecentrene. Vi krydser fingere for, at det holder, men der er ingen garantier i denne verden

Stabilt smittetryk Smittetrykket i Halsnæs ligger meget stabilt i øjeblikket. Den seneste uge er registreret 19 nye covid-19 tilfælde. Smittetallet har nu fire uger i træk ligget på ca. 20 nye tilfælde.

Statens Seruminstitut har opgjort smittehyppigheden (incidensen) i Halsnæs til 57,8 pr. 100.000 borgere.

Det er fortsat et godt stykke over bekymringsgrænsen på 20, men til gengæld langt fra smittetrykket i landets pt. værst ramte kommune Herlev, som har en incidens på 390,4.

Bliv testet i Melby I denne uge (uge 47) er det atter muligt at blive testet lokalt for coronavirus.

Det foregår i MLI's klubhus på Tollerupvej 27B i Melby.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid, du møder blot op mellem kl. 10-16. Sidste dag er søndag 22. november.