Tre sigtelser: Narkometer slog ud

Det blev til hele tre sigtelser, da en politipatrulje tirsdag eftermiddag standsede en 39-årig bilist på Strandvejen i Frederiksværk.

Den mandlige bilist fra Helsingør blev kontrolleret og det viste sig, at han var frakendt retten til at køre bil, desuden fik han narkometeret til at slå ud, ligesom der blev fundet en mindre mængde ketamin på ham.

Manden blev sigtet for alle tre forhold, oplyser politiet i døgnrapporten.