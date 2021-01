Se billedserie Helle Lunderød og Helge Friis er sammen med Steen Hasselriis blevet udnævnt til riddere af Dannebrog. Foto: Allan Nørregaard

Tre ridderkors til Halsnæs - en fjerde sagde nej tak

22. januar 2021

Tre byrådsmedlemmer i Halsnæs er blevet riddere af Dannebrog. Det er socialdemokraterne Helle Lunderød og Helge Friis samt Venstres Steen Hasselriis.

Halsnæs Kommune planlægger et mindre arrangement for at markere de tre onsdag 27. januar, hvor man i forhold til coronarestriktioner vil holde det udendørs foran Gjethuset.

Helle Lunderød og tidligere borgmester Helge Friis hædres med forsinkelse, efter at de for to år siden kunne fejre 25-års jubilæum som byrådsmedlemmer. Steen Hasselriis, der kom i byrådet i 2001 og var borgmester i fire år 2014-17, har ligeledes fået Ridderkorset for sin lokalpolitiske indsats.

Takker nej Derimod har Torben Hedelund (S), der har været byrådsmedlem siden 1997 i først Hundested og siden Halsnæs, sagt nej tak til at blive ridder.

- Jeg er blevet tilbudt en indstilling og kunne også have fået Ridderkorset, men jeg har takket nej. Det har jeg gjort af principielle grunde. Jeg er modstander af ordensvæsnet og synes ikke, at jeg bør fremhæves for særlig indsats, siger Torben Hedelund til Frederiksborg Amts Avis.

Den holdning deler han med en række partifæller og politikere fra særligt Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, men hans to partifæller i byrådet Helge Friis og Helle Lunderød har altså modtaget hædersbevisningen.

Med Torben Hedelunds nej skriver han sig en i en særlig samling, der også tæller afdøde Kim Larsen og skuespilleren Jesper Christensen. Måske mere overraskende har også Venstre-folkene Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen afslået dekorationen.

Cool mormor Helge Friis har som socialdemokrat modsat Torben Hedelund og mange andre partifæller sagt ja til at modtage hæderen, da han, som han udtrykker det, som sønderjyde går ind for »Gud, Konge og Fædreland«.

- Det var en dejlig ting at modtage det, ærefuldt og man bliver da glad. Desværre kan man jo ikke komme i audiens og takke for tiden på grund af corona, jeg ved ikke, om vi senere får en chance, men jeg har faktisk tænkt mig at skrive en tak. Mit barnebarn synes, det er cool, at mormor er ridder, siger Helle Lunderød om beskeden fra kongehuset.

Helge Friis og Helle Lunderød har siddet i byrådet siden 1994. Steen Hasselriis kom i byrådet i Frederiksværk i 2001. Det samme gjorde Walter Christophersen (DF), som også en kortere periode har siddet i Folketinget, men han var ikke indstillet til Ridderkorset af Halsnæs Kommune i denne omgang.