Tre dage under overfladen

I den kommende weekend fejres det magiske liv i kystzonen, hvor hav møder land. Via en bred vifte af aktiviteter er der mulighed for at undersøge livet på land, på lavt- og dybere vand: Gå på opdagelse, pjaske, svømme, dykke, ro og spise alt hvad hjertet kan begære.

Helt eksklusivt har arrangørerne - Dykkerklubben Hajen, Hundested Roklub, Halsnæs Naturklub & Foreningen Hunderevet - en række eksperter tilknyttet aktiviteterne, samt alt det udstyr der skal til, når deltagerne springer ud i det.

"I år lægger vi igen ud i Hundested kino med helt aktuelle informationer og debat om havmiljøet krydret med lidt film fra havet fredag aften. Lørdag og søndag har vi mange familievenlige aktiviteter - bioblitz med indfangning af dyr på lavt vand, roning, kystens fugle, snorkelsafari, Vild Mad med mere ud for Hundested Roklub, som skaber hyggelige rammer for eventet," melder arrangørerne.

Som noget arrangeres prøvedyk med flasker på det nyetablerede stenrev ud for Knud Rasmussens Hus, hvor man kan se den udvikling revet har gennemgået fra skallede sten til et frugtbart rev med planter og dyr.

Kystens køkken er også en del af eventet, hvor undervandsjægerne deltager i Hunderevs Cup med præmier for flest arter og største fisk, som kokken bruger til at kreere lækre retter med. Køkkenet forsynes også af urter, tang og muslinger fra stranden som Vild Mad deltagerne samler ind og sammen med undervandsjægernes fangst skaber det grundlaget til en stribe måltider, som deltagerne under kyndig vejledning af kokken er med til at lave.

"Det bliver nogle super spændende dage, hvor man kan gå på opdagelse i kystzonen, hvor hav møder land. Danmark Under Overfladen skal åbne deltagernes øjnene for den blå vildmarks muligheder og øge bevidstheden om, at vi i Danmark har mindst lige så store naturområder under vand som over vand, vi må værne om," lyder det om arrangementet, der støttes af Vores Natur og Halsnæs Kommune.