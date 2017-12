Tre anholdt for Netto-røveri

Tre unge mænd blev onsdag aften anholdt efter under trusler mod en ansat at have taget varer i Netto i Nørregade i Frederiksværk.

- De tre kendte den ansatte, som tilsyneladende havde et gældsforhold til dem. De kom ind i butikken og begyndte at tage varer under trusler om at »stakke« ham, opfattet som at stikke ham, oplyser efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi Michael Gaml.