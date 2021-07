Travle redningsfolk: Havarier på stribe

Med mindst et udkald om dagen har de frivillige på redningsstation DSRS Lynæs fortsat travlt med at hjælpe nødstedte sejlere i forbindelse med motorhavarier, grundstødninger, og ind i mellem deltager redningsfolkene også i eftersøgninger på fjordene og i Kattegat.

Ifølge DSRS' logbog har der den seneste uge været en del aktioner til søs, f.eks. da et ægtepar tirsdag havde gearproblemer i deres lystbåd udfor Hundested Havn og måtte tilkalde hjælp for at komme til havnen, hvor der i forvejen var godt fyldt op med både. Men det lykkedes redningsfolkene at få bugseret båden sikkert til kaj.

Mandag måtte DSRS' redningsbåd længere væk for at undsætte en lystbåd med motorstop ud for Odden havn, og i weekenden kom der nødmeldinger om bl.a. sort røg fra motorrum, motordefekt i en båd med små børn om bord, en sejlbåd var stødt på grund, og en motorbåd havde ikke brændstof nok til at komme i havn - alle blev bugseret i sikkerhed, og DSRS logbogen fortæller om mange flere aktioner til søs de seneste uger.