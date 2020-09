Her ses den ene af de biler, som blev påkørt af den 20-årige mand fra Hundested, som stak af fra politiet. Foto: Niels J. Larsen

Travl dag for politiet i Halsnæs

Halsnæs - 01. september 2020

Halsnæs fylder for en sjælden gangs skyld godt i tirsdagens døgnrapport fra Nordsjællands Politi. Udover biljagten mandag middag i Frederiksværks centrum, som er omtalt på sn.dk og i Frederiksborg Amts Avis, er der yderligere registreret tre sager.

Det var en 20-årig mand fra Hundested, der mandag blev sigtet for kørsel uden førerret, kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Som omtalt blev en patryuljevogn tilkaldt fordi en borger meldte at han havde set den 20-årige rulleten joint og køre ad Sandskårsvej, Den 20-årige forsøgte at stikke af og kørte i høj fart gennem lyskrydset ved Jernbanegade og påkørte to andre biler, hvorefter den 20-årige og hans passager forlod bilen og løb fra stedet. Den 20-årige blev anholdt kort tid efter og taget med politigården, hvor han blev afhørt og fik taget en blodprøve, der skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad. Det blev efterfølgende blevet vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille den 20-årige i grundlovsforhør. Døgnrapporten melder ikke nærmere om passageren som i første omgang slap væk fra politiet.

Udover dramaet i Frederiksværk melder døgnrapporten om at en eller flere ukendte gerningsmænd mellem tirsdag og onsdag i sidste uge har boret huller i bunden af en båd, som lå for anker i Isefjorden ved Hundested Havn. Båden sank som følge af hærværket, men er blevet bjærget. Hærværket blev anmeldt mandag formiddag klokken 09.17.

Tre dæk på en el-scooter blev mellem mandag midnat og klokken 13.20 blevet skåret op, mens el-scooteren stod i en carport på Engdraget i Hundested.

Endelig meldes det i døgnrapporten at en 59-årig mand fra Frederiksværk mandag eftermiddag klokken 15.50 blev standset, da han kom kørende ad Møllevangsvej. Her viste det sig, at han havde sat sig bag rattet, selvom han tidligere var blevet frakendt sit kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.